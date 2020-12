„V ulici Slánská jsme zasahovali v obytném domě. Obyvatelé pocítili výkyv budovy. Po průzkumu a konzultaci s ředitelem Alešem Špičákem z Geofyzikálního ústavu AV ČR došlo dnes před cca 1 hodinou k velmi silnému zemětřesení v Chorvatsku, jeho sílu mohli pocítit i obyvatelé ČR, nicméně zemětřesení nemohlo mít žádný vliv na statiku budov v ČR,“ uvedl mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Podle Kavky hasiči vyjížděli k jedné 15patrové budově. „Lidé to cítili v horních patrech,“ řekl Blesk Zprávám.

„Chorvatské“ otřesy i v Česku

Právě Geofyzikální ústav Akademie věd ČR dnes upozornil, že otřesy mohli pocítit mj. i lidé na jihu Čech a v dalších částech republiky.

„V úterý 29. prosince v poledne zasáhlo oblast přibližně 50 km jižně od hlavního města Záhřebu další zemětřesení, tentokrát podstatně silnější o magnitudu 6,3. Zemětřesení bylo pocítěno i na území České republiky, v tuto chvíli již máme zprávy od obyvatel nejen v jižních Čechách, které jsou k epicentru nejblíže, ale také např. z Karlových Varů, Plzně a Prahy,“ uvedl ústav na svých stránkách, kde zveřejnil i záznam chorvatského zemětřesení na stanici Kašperské Hory.

Zažili jste přímo zemětřesení v Chorvatsku? Pocítili jste otřesy tohoto zemětřesení v Česku či na Slovensku? Své postřehy či rovnou záběry pošlete, prosím, na tip@blesk.cz.

Necelých dvacet minut po poledni Chorvatsko zasáhly otřesy o síle 6,3 stupně. Podle dosavadních informací si tamní zemětřesení vyžádalo nejméně jeden lidský život - dle chorvatských médií šlo o dívku ve věku 12 až 13 let.

Dále způsobilo materiální škody a jsou hlášení rovněž ranění. Záchvěvy spojené s tímto zemětřesením hlásí kromě Česka či Slovenska rovněž Bosna nebo Itálie.

Český expert: Jednou za 10 let

„Je to záležitost, která není úplně běžná, aby na našem území byla pocítěna silná, vzdálená evropská zemětřesení, ale stává se to. Řekněme tak jednou za deset let. Čili není to nic mimořádného, není to v každém případě nic nebezpečného,“ zdůraznil český seizmolog a vulkanolog Aleš Špičák.

Ústav na web také umístil dotazník, ve kterém mohou lidé popsat svou zkušenost. Špičák uvedl, že v České republice se zemětřesení pocítilo překvapivě výrazně. Ústav během několika hodin kontaktovala asi stovka lidí. „Zprávy nám podávají lidé ze svých bytů a popisují, jak se jim otvíraly, zavíraly dveře, cinkaly ozdoby na stromečku,“ řekl Špičák.

Alena P.: Houpal se i náš gauč

O tom, že otřesy pocítili i Pražené, se brzy začalo psát i na sociálních sítích, mj. ve facebookové skupině obyvatel městské části Řepy. „Prý něco otřáslo domem, budou to řešit statici (info od sousedky),“ uvedla Sabina S. „Otřáslo a bylo to fakt hnusný,“ napsala Vernika B.

„Náš dům se taky otřásl, na severu od Prahy bylo slabší zemětřesení. Já jsem v 10. patře o dvě ulice dál a hýbalo mi to s křeslem a kouličky na stromečku se hýbaly jak kyvadla hodin,“ uvedla Marie Š.

Alena P. poznamenala: „U nás ve 12. patře se houpaly ozdoby na stromečku a gauč, na kterém jsem seděla.“

Otřesy pocítili i Slováci

Otřesy půdy hlásí na Slovensku především Bratislava a západ země. Lidé tam skutečně pocítili dnešní zemětřesení z Chorvatska, uvedla agentura TASR s odvoláním na Kristiána Csicsaye z Ústavu věd o Zemi Slovenské akademie věd. Otřesy cítili kromě hlavního města i obyvatelé Trnavy, Šamorína či Nitry. Hasiči v Bratislavském kraji zatím nezaznamenali žádné škody ani zraněné.

Kristián Csicsay agentuře řekl, že ústav doteď eviduje 50 zpráv o zemětřesení. „Hlášení jsou z vyšších poschodí,“ podotkl. TASR rovněž zmiňuje některé obyvatele slovenské metropole, kteří popsali otřesy půdy na sociálních sítích. „Ve 12:21 se normálně hýbal celý náš dvanáctiposchoďový dům ve čtvrti Petržalce. Dost nepříjemný zážitek,“ citovala agentura ženu jména Katarína.

Obyvatelé zasažených městských částí zaznamenali zejména pohyb klíčů ve dveřích, třes žaluzií, lustrů nebo ozdob na vánočních stromečcích.

Prezident a premiér v poničených městech

Podle evropského seizmologického centra EMSC zemětřesení dnes udeřilo kolem 12:20 v regionu vzdáleném 46 kilometrů od Záhřebu. Podle chorvatské televize HRT chorvatští seizmologové intenzitu určili na 6,2 stupně.

Nejvíce postižená jsou města Sisak a Petrinja, která zasáhlo zemětřesení už v pondělí. V obou městech utrpěly škody stovky budov. V Sisaku záchranáři vyprostili z trosek jednoho domu celou rodinu.

Do Petrinje se přijeli seznámit s rozsahem zkázy prezident Zoran Milanović i předseda vlády Andrej Plenković. Podle chorvatského seizmologa Krešimira Kuka byl dnešní otřes mezi Petrinjí a Sisakem, pokud jde o uvolněnou energii, třicetkrát silnější než březnové ničivé zemětřesení.

V Záhřebu evakuovali děti

Na pomoc s vyprošťováním osob zavalených v troskách zřícených domů se do Petrinje a Sisaku sjíždějí hasiči ze Záhřebu a dalších míst. Povoláni byli i vojáci.

Otřesy byly patrné i v Záhřebu, kde lidé ve strachu vybíhali z budov. Mimo jiné je podle médií silně poškozená budova ministerstva obrany a z jedné z nemocnic hlavního města byly evakuovány děti a rovněž personál.

Spoušť v Chorvatsku zděsila i Babiše

Přímo ze zasaženého Chorvatska přináší mezitím videa chorvatský Červený kříž. Právě centrum města Petrinje je na nich k nepoznání.

Český premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že si bude telefonovat se svým chorvatským protějškem Plenkovičem. „Sleduju šíleně smutné záběry z celého Chorvatska, které zasáhlo zemětřesení. Jsme s Chorvaty a jsme připraveni poslat pomoct,“ vzkázal Babiš na twitteru.