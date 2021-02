Štír

Ráno si přispěte a nenuťte se do ničeho náročného. I za cenu, že už to spěchá a dlouho to odkládáte. Brzy se vám změní nálada i pohled na problémy, které řešíte. Pak budete opět spokojení. Jen to chce čas. Zatím relaxujte a nekomplikujte si to.