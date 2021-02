Posilovací lavice, teleskopický žebřík, křovinořez či třeba koloběžka. Nejedná se o seznam věcí, které můžete běžně sehnat v garáži, ale o výtah ze soupisu věcí, které Pavlovi oblepil začátkem února exekutor svou nechvalně proslusou žlutou páskou. Exekutor vyrazil k povinnému - tedy k dlužníkovi - krátce poté, co skončil zákonem daný zákaz mobiliárních exekucí, a to přesto, že Exekutorská komora doporučila vyrážet do domovů dlužníků jenom ve výjimečných případech.

U případu Pavla se ale oslovení experti shodují, že o výjimečný případ rozhodně nešlo. Pavel si totiž nadělal dluhy u Providentu, tedy u společnosti poskytující spotřebitelské půjčky. Za výjimečné případy považují experti něco jiného.

„Z mého pohledu to určitě nejsou dluhy, které vymáhá investiční společnost. Naopak bych pochopil, kdyby se takto vymáhalo výživné nebo něco pro soukromého malého věřitele - bytové družstvo, řemeslníka,“ komentuje pro Blesk Zprávy opětovné rozjetí mobiliárních exekucí Radek Hábl z Institutu prevence a řešení předlužení.

Obdobného názoru je i Lukáš Musil z České asociace povinných. „I samotná komora uznala, že by k tomu mělo dojít ve výjimečných případech. Ne, že bude exekutor chodit domů k lidem, kteří mají i doma děti a nejde právě například o výživné,“ řekl Blesk Zprávám.

Nezachrání vás ani bydlení u rodičů

Mobiliární exekuce byly až do začátku února zakázané zákonem vzhledem k epidemiologické situaci. Za Pavlem se úřad Přerov vydal hned dva dny poté, co toto nařízení skončilo. Vychází to z dokumentů, které mají Blesk Zprávy k dispozici. Ještě před samotným koncem lhůty povinnému přistál do schránky dopis, kde je mu připomínaná dlužná částka. Ta se z původního dluhu, tedy jistiny, vyhoupla na 60 tisíc. Pavel si původně půjčoval 10 tisíc.

Co se týče „oblepování“ věcí před jejich případným zabavením, exekutor může takto sepsat téměř celý vás majetek. Nezáleží přitom, zdali jsou ty věci na adrese vašeho trvalého bydliště. „Seznam nezabavitelných předmětů je velice úzký a určitě by tam měla být minimální hodnota zboží. Ono to kolikrát vypadá tak, že jim vybílí byt a ve finále po odečtení nákladů ještě dlužník něco doplácí (…) Platí vyvratitelná právní domněnka, že tím, co kolem sebe dlužník má, je jeho. Exekutorovi stačí předpokládat, že tam povinný žije. Stačí jim i slovo sousedů,“ poučuje Musil.

V případě Pavla dorazili exekutoři do domu jeho rodičů, kam se dlužník uchýlil v rámci úsporných opatření.

Video Radek Hábl, zakladatel Institutu prevence a řešení předlužení v pořadu Epicentrum objasňoval, jak jsme na tom ve světě exekucí nyní a co nás čeká - Nikola Forejtová

A ačkoliv se v případě Pavla expertům nezdá, proč za ním vyrazili, Hábl nachází porozumění i pro samotné exekutory. „Jelikož moratorium nepokračuje, tak to znamená, že exekutoři nemají nárok na kompenzace. Ač by na doporučení neměli vykonavatelé jezdit, tak podle zákona nyní mohou. Stojí tak před rozhodnutím, kdo jim zaplatí. Když zůstanou v úřadu, tak nic nevymůžou a nezajistí si peníze na svou vlastní výplatu. Nelze se jim tak divit, když jim to nemá kdo zaplatit,“ konstatoval Hábl pro Blesk Zprávy.

Podle Hábla by se tak dočasný zákaz mobiliárních exekucí měl znovu postavit zákonem, aby tak měli dlužníci čas se připravit na dodržování svých závazků, ale i proto, aby měli exekutoři nárok na peníze.

300 miliard na jistinách a novela ve Sněmovně

Musil k tomu dodává, že by celkově systém mobiliárních exekucí změnil. „Setkáváme se akorát s tím, že například úřad v Přerově draží kopačky za 50 korun. To je nedůstojné,“ poznamenal. A jak to tak vypadá, možná se Musilovo přání splní. Upravení mobiliárních exekucí totiž leží ve Sněmovně a čeká na své třetí čtení. Novela exekučního zákona je na stolech poslanců již delší dobu. Obsahuje více jak 30 pozměňovacích návrhů a ustanovení.

Kromě omezení zabavování movitých věcí je v plánu zavést místní příslušnost exekutora, umožnění splátkového kalendáře, zastavování bezvýsledných exekucí po třech letech a jedno z nejdůležitějších - splácení jistiny na prvním místě.

„Tohle je klíčové a je to věc, která tu měla být už dávno. Je přece normální nejdříve řešit jistinu a pak zbytek. Tím, jak je to teď naopak a řada společností má vysoké penále, tak se stává velmi často, že lidí splácejí jen ty úroky,“ uvádí Hábl, který dodává, že v současnosti Češi jen na jistinách dluží 300 miliard. A dalších několik miliard je v dluzích za zdravotní pojištění a v úrocích.

Podle Hábla je navíc velká většina dluhů a dluhových pastí způsobena právě tím, že lidé splácí primárně úroky místo jistin. Na vině je podle něj i to, že může mít jeden dlužník vícero exekutorů. Opětovně tak zdůrazňuje, že by se měl především zavést princip jeden dlužník - jeden exekutor. „Exekutor by to vymáhal sám a neměl by důvod chtít výpalné nebo něco podobného. Věděl by, jak na tom jeho dlužník je a nemuselo by to vést ke krokům, že má povinný vedle odstaveného účtu ještě strach, že exekutoři zazvoní u jeho dveří,“ konstatoval.

Ať už schvalování novely, která by se do třetího čtení ve Sněmovna měla dostat na začátku března, dopadne jakkoliv, oba oslovení experti apelují na dlužníky, aby se za svou situaci hlavně nestyděli a řekli si případně o pomoc. A to například na stránkách České asociace povinných.