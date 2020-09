„Přiznám se, že to bylo silné kafe i na mne,“ reaguje na jednání ústavně-právního výboru poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD). Ve středu se totiž rozhodovalo o stanoviscích k novele exekučního řádu a několik variant výbor nepodpořil.

Výbor smetl ze stolu novinky, které měly podle řady expertů, politiků, ale i podle Exekutorské komory zlepšit exekuční prostředí v Česku a zároveň by měly snížit korupční riziko. Jedná se o ustanovení principu jeden dlužník - jeden exekutor. Nově by měl jeden vymahatel na starost jednoho povinného - nedocházelo by ale ke slučování starých exekucí. Princip by platil na nově načaté exekuce.

Babiš slíbil, výbor zamítl

Tento princip byl v poslaneckém i vládním návrhu. Především pak v tzv. Sněhulákovi ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO). „Tak jak to bylo napsané v tzv. Sněhulákovi, tak by se to zabetonovalo. Velké úřady by rostly a malé zanikly (…) Za mě slučování ano, je to dobré, ale musí se podle mě napsat jinak,“ reagoval pro Blesk Zprávy Patrik Nacher (ANO), který dlouhodobě usiluje o změnu v systému exekucí.

„Myslela jsem si naivně, že dojde ke zjednodušení sněhuláka, aby zůstal princip jeden dlužník - jeden exekutor. Vidím v tom velký problém, protože my ten slib v prohlášení máme. Pro mě to rozhodně neskončilo a připravuji se na druhé čtení do Sněmovny,“ uvedla pro Blesk Zprávy rozzlobená Valachová.

Radek Hábl z Institutu pro prevence a řešení předlužení si z jednání odnáší šok a jisté zklamání. „ANO ukázalo, že absolutně nereflektuje své sliby a sliby Andreje Babiše, který řekl, že z novel vezme to nejlepší a změní exekuční prostředí v ČR. Ale místo, aby se z variant vzalo to nejlepší, tak to zavrhli,“ řekl Blesk Zprávám.

Premiér Andrej Babiš (ANO) sliboval jednoho exekutora na jednoho dlužníka ve svém Čau lidi. „To jednání vidím jako frašku. Zpravodaj Jan Chvojka si četl noviny a nepřišlo se s jinými návrhy,“ dodává Hábl a o Čau lidi se rovněž zmiňuje.

„Nahrává to korupčnímu prostředí“

Exekutorská komora se přitom za sloučení a za tzv. teritorialitu postavila. Hábl se nebál pro Blesk Zprávy poznamenat, že ve výsledcích jednání vidí i „objednávku Jaroslava Faltýnka“. Faltýnek je totiž podle některých informací napojen na klatovského exekutora Daniela Miku, který má na starosti velkou část exekucí v ČR. Hospodářské noviny pak několikrát informovaly o tom, že Mika vlastní továrnu, lanovku a hotel.

Jelikož by princip teritoriality a nabalování zavedl krajskou příslušnost exekutora a přiděloval by jej náhodně soud, mohl by pak Mika přijít o „kšefty“. „Je alarmující, že stát mnoho let tiše toleruje korupční podhoubí v exekučním systému. Exekutor je často motivován tím, aby se zavděčil věřiteli, a to i za pomocí praktik na hraně zákona, či za ní. Politici nyní mají jedinečnou příležitost to změnit. Krajskou teritorialitou by odpadla konkurence exekutorů při usilování o získání velkých zakázek u věřitelů,“ sdělila pro Blesk Zprávy mluvčí organizace Rekonstrukce státu Tereza Krištofová.

Chráněný účet pro lidi, jako je Jan

Co ale výborem prošlo, je zajištění chráněného účtu. Ten ostatně prošel i Babišovým kabinetem. Jedná se o zajištění bankovního účtu pro dlužníky, do kterého by exekutor nesměl sáhnout a jehož prostřednictvím by se dlužníkovi zajišťovalo životní minimum.

Chráněný účet by pomohl lidem, jako je Jan. Ten měl problémy s vícero exekucemi. V době, kdy mu byly prováděny srážky ze mzdy, za ním domů přišel další exekutor v pořadí - to se ale stávat nemá. Chráněný účet by měl podobným situacím předcházet.

Ohledně zavedení této pojistky pro dlužníky panuje všeobecná shoda. Přijímá ho výbor, poslanci, ale také Česká asociace věřitelů, která se vyjádřila pozitivně i ke smetení teritoriality a sněhuláka. „Nechala jsem chráněný účet vyjmout z novely, abychom jej zrychlili. Je ostuda, že ho již nemáme, protože západní státy už to dávno mají. Musí být účinný už od 1. ledna,“ slibuje pak Valachová, která se bude snažit právě chráněný účet protlačit na jednání Sněmovny.

Největší počet exekucí je v Ústí nad Labem | Data Exekutorské komory, Vladimír Plášil

Oproti tomu Patrik Nacher raději neslibuje. Konstatoval, že sice nechtějí, aby se i chráněný účet protahoval jako guma, obává se ale, že se to kvůli koronavirové krizi nemusí stihnout.

Podle Valachové i Hábla je chráněný účet úspěchem, je to ale zároveň strašně málo. „Je to 5 procent z toho, co by se mohlo udát. Nikdo nemá odvahu na to prosadit radikální změny. Exekutoři zůstanou ekonomicky závislí na věřitelích – na což poukazují i soudci. Vemte si to takto, kdyby navrhli zastavení exekuce, tak přece přijdou o klienta. Tento princip tak nepovede k častějšímu ukončování tzv. bezvýsledných exekucí,“ konstatoval dále Hábl.

Exekutoři dostanou „náplast“ za bezvýsledné exekuce

Vyjma chráněného účtu se dočkalo vřelejšího přijetí také zastavování bezvýsledných exekucí. Český systém je totiž zahlcen dluhy, které nejsou povinní schopni splácet. Řada z nich je ještě roku 2009, kdy na Čechy dolehla hospodářská krize. Právě takové pohledávky by se mohly smést ze stolu, pokud nebude mít věřitel chuť, aby dluh přetrvával. V tom případě uhradí poplatek a exekutor povinnost splácet nastartuje znovu.

Šanci dal výbor dvěma poslaneckým úpravám, které míří na dluhy z minulosti. Podpořil návrh bývalého předsedy KDU-ČSL Marka Výborného, podle kterého by dlužníkům vůči státu stačilo v exekuci splatit jistinu a uhradit 750 korun na náklady řízení. Navíc by se podle přijaté Nacherovy úpravy mohly zastavovat dlouhodobě bezvýsledné exekuce s jistinou do 1500 korun. Věřitelé by získali část pohledávky zpět od státu a exekutorům by stát uhradil část výdajů spojených s jejich ukončením.

To se ale nelíbí Valachové a Háblovi. „Je to nesmysl! Zastavilo by se tak 250 tisíc exekucí, řada těch lidí jich má navíc víc. Když zastavíte tři z deseti, tak je reálný dopad malý. Podle dat Exekutorské komory má z těch 250 tisíc čtvrtinu ti největší exekutoři v ČR, a to třeba Mika,“ reaguje Hábl pro Blesk Zprávy. Stát by pak měl uhradit asi čtvrt miliardy.

„Já se přiznám, já jsem z toho šokovaná. Ano, zastavme bezvýsledné exekuce, ale část exekutorů bude mít exkluzivní postavení a dostane balík peněz od státu, už jenom toto není normální,“ reaguje Valachová pro Blesk Zprávy. Uznává ale, že zastavování bezvýsledných exekucí je velmi tenký led. Stejně tak Hábl. „Není shoda o tom, kdo to zaplatí, a opravdu není fér ani jedna varianta – tedy že by to platit stát, exekutor, věřitel nebo dlužník,“ vysvětluje Hábl.

Nacher pak tento návrh brání. „Ono se to nafukuje. Je to část nákladů za to zastavení. V tomto případě je potřeba vycházet z reálií a dat (…) Hotové náklady jsou 3500 korun, já jsem navrhl 30 procent hotových nákladů, to je 1500. To nejsou čísla taková, že by si někdo sedl a napsal to na papír,“ uvedl pro Blesk.

Řešíme tady a teď

Podle Nachera je řešení dluhů z minulosti klíčové. „Kdo to myslí vážně, chce to zlepšit a nebude politikařit, tak ví, že my musíme vyřešit nakumulované exekuce z minula. Legislativa 2010 vs. 2020 jsou rozdílné světy. Od té doby se spousta věcí změnila a zlepšila. Snížily se odměny, zastropovaly se náklady, dvakrát se změnily insolventní zákony,“ vypočítává poslanec a pokračuje: „Počet nových exekucí byl nižší než počet ukončených pohledávek. Řešení má být v minulosti a přítomnosti a ne do daleké budoucnosti. To nepomůže k vyřešení 4,5 milionu exekucím.“

Takový argument je ale podle Hábla také nesmyslem. I když je podle něj pravdou, že se musí staré a bezvýsledné exekuce zastavit, nemyslí si, že by se neměl stát připravit na budoucnost. „Nemůžete vylejt vodu z vany, a přitom nezavřít kohoutek,“ přirovnal.