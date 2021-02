Do domu v Krásném Poli na Ostravsku přijel exekutor za dlužníkem (53). Ten ale nemínil dát svůj majetek lehce, na exekutora připravil šokující léčku! Svou vlastní smrt.

Exekutor dům dlužníka navštívil v minulých dnech. Před vstupem do domu zabouchal na pootevřené dveře, ale nikdo nereagoval, exekutor tedy do domu vstoupil. „Uprostřed pokoje spatřil vkleče muže schouleného do klubíčka bez známek života,“ řekla mluvčí policie Eva Michalíková.

Exekutor šokující nález nehybného těla nahlásil policii. Po příjezdu hlídky se ale stal „zázrak“. „Zemřelý muž nečekaně ožil. Své zoufalé jednání mužům zákona i lékařům s omluvou vysvětlil se slovy, že hrál mrtvého před exekutorem,“ dodala mluvčí.

VIDEO: Radek Hábl, zakladatel Institutu prevence a řešení předlužení v pořadu Epicentrum objasňoval, jak jsme na tom ve světě exekucí nyní a co nás čeká.

