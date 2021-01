Kvóty na české potraviny prošly, jenže… uživíme se? Prouza: Okurky by došly za dva měsíce

Novela z pera SPD počítá, že by obchody s potravinami nad 400 m2 musely od příštího roku povinně nabízet nejméně 55 procent sortimentu od českých výrobců. A od roku 2028 se tento podíl má zvýšit až na 73 procent.

Podle agrárního analytika Petra Havla je ale celá myšlenka nesmyslná. „Nařídit závazný podíl českých potravin na pultech je prostě špatně. My na to totiž nemůžeme reálně vůbec dosáhnout,“ řekl Blesku s tím, že nejméně soběstační jsme u ovoce a zeleniny.

To potvrzuje i šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. „Českých okurek je tak málo, že bychom je prodávali necelé dva měsíce, rajčata čtyři měsíce a třeba vepřové maso by došlo v srpnu,“ vysvětlil Prouza. A oba také očekávají, že do legislativního procesu zasáhne ještě Senát a také Brusel.

Senátoři proti

To, že norma v horní komoře Parlamentu narazí, potvrdil šéf nejsilnějšího senátorského klubu ODS Zdeněk Nytra (59). „Budeme se snažit pasáž o kvótách ze zákona vyhodit. Je to nesmysl. Pokud to ale nepůjde, tak normu zamítneme a vrátíme ji tak do Poslanecké sněmovny,“ řekl Blesku. Novelou se ale senátoři začnou nejspíš zabývat až v březnu.

Odveta z Bruselu?

Podle agrárníka Petra Havla se dá očekávat zásah Evropské komise. „Porušujeme tím základní zásady Evropské unie o volném obchodu a určitě se dají očekávat sankce a odvetná opatření,“ je přesvědčen analytik. A týkat se mohou čehokoliv. „Odveta nebude jenom v zemědělství, ale může to být na průmyslové výrobky, například na auta,“ myslí si šéf svazu obchodníků Prouza.

Unijního protiútoku se zalekl i český premiér a šéf ANO Andrej Babiš (66), díky jehož poslancům návrh prošel. „Tento návrh jsem neinicioval ani nepodpořil a považuji ho za zcela zbytečné politické gesto, které je v rozporu s fungováním vnitřního trhu Unie,” řekl Českému rozhlasu předseda vlády.

S čím počítá novela

Rok Podíl českých potravin v obchodech 2022 55 % 2023 58 % 2024 61 % 2025 64 % 2026 67 % 2027 70 % 2028 a další roky 73 %

Jak jsme na tom

potravina soběstačnost výroby drůbeží maso zhruba 65 % vepřové maso 50 – 55 % mrkev okolo 50 % cibule 40 – 50 % čerstvé ovoce 40 – 50 % čerstvá zelenina 35 – 40 %

Zdroj: Svaz průmyslu a cestovního ruchu

Zdražení o 15 procent

Návrh čelí kritice i některých svazů a komor, proti vystupuje třeba Potravinářská komora, Vinařská unie, Hospodářská komora či právě Svaz obchodu a cestovního ruchu. „Bude to znamenat skokový nárůst českých potravin o minimálně 15 procent,“ řekl její šéf Tomáš Prouza. To si ale nemyslí Agrární komora, u které mají kvóty zastání. „Výkupní ceny zemědělských výrobců i průmyslových výrobců jsou v ČR dlouhodobě nízké,“ uvedl pro Blesk její prezident Jan Doležal.