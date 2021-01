Netopýři nejsou jen jakési okřídlené krysy. Jsou relativně vhodnými pomocníky v boji proti přemnoženému hmyzu a samozřejmě i pomůckou pro tvůrce hororů. Ve své knize je často používá i spisovatel Stephen King - v jednom z děl využil tohoto létajícího savce jako přenašeče vztekliny. Právě po kousnutí netopýra se stane z domácího mazlíčka, psa Cuja, krvelačné stvoření.

Pravdou je, že netopýři patří mezi živočichy, kteří se se vzteklinou musí potýkat. A nyní, po čtyřletém zkoumání mezinárodního vědeckého týmu, přichází experti s důležitým zjištěním. U osmi z 25 studovaných druhů euroasijských netopýrů potvrdili přítomnost protilátek na tento smrtící virus. Jedním z nich je i netopýr velký, který hojně žije na celém našem území.

„Přítomnost protilátek znamená, že jedinci přežili infekci virem vztekliny. Vědělo se, že lyssaviry jsou u netopýrů přítomné, ale nevědělo se v jakých počtech. Výzkumy, které jsme dělali podobně jako v Dánsku nebo v Holandsku ukazují, že promořenost netopýřích populací je poměrně nízká,“ zasvěcuje do výsledků průzkumu Blesk Zprávy Jan Zukal z Ústavu biologie obratlovců AV ČR.

Zukal: Musel by vás kousnout do krve

Ačkoliv je promořenost podle výzkumů nízká, jedním z postižených druhů byl právě i náš největší a nejhojnější netopýr velký. Více pozitivních vzorků vědci našli mezi netopýry během aktivní sezony na rozdíl od téměř mizivého množství pozitivních jedinců v době hibernace - tedy teď v zimě - což pravděpodobně souvisí s utlumením imunitního systému netopýrů během zimy. V době hibernace se pravděpodobně pozastaví i replikace viru.

Vzteklinu, ale od netopýrů jen tak nechytnete, jak uklidňuje Zukal. „Je velmi malá pravděpodobnost, že by se mohl člověk potkat s netopýrem se vzteklinou. A to zvíře by muselo člověka pokousat do krve, což se nemůže stát, protože běžně se netopýr k člověku nedostane. Pokud vyloženě nejdete do jejich úkrytu a nesnažíte se jej chytit,“ podotýká expert.

Video Pokousaný liškou: vzteklina - Pavel Ryšlink

Problémem může být, že člověk často nevědomky netopýří domov opravdu naruší. Ať už stavební činností, nebo dobrodružnou výpravou. I v tomto případě ale Zukal potvrzuje, že by na člověka netopýr nezaútočil.

„Nadále také platí, že jsou netopýři na celém světě chráněni zákonem. Jsou totiž ohroženi, protože člověk postupně ničí úkryty i biotopy, které netopýři mohou využívat,“ pokračuje Zukal s tím, že by lidé měli tato ohrožená zvířata respektovat. „Lidé se nemusí obávat netopýrů. Žijí tu s námi velmi dlouho a v Evropě není znám případ, že by se od nich běžný člověk nakazil,“ zdůrazňuje.

Virus vztekliny, který vědci studovali taky jednoduše nepřeskočí na jiný druh živočicha, jako tomu pravděpodobně mohlo být u zrodu covidu. Nejedná se totiž o klasický druh vztekliny, který je v ČR vymýcen a který je znám u lišek nebo psů.

Netopýr nemá jen koronavirus

Problémem je, že právě kvůli covidu mají netopýři ve světě jistý vroubek. „Všechny dostupné důkazy svědčí o zvířecím původu viru a o tom, že není upravený nebo vyrobený v laboratoři nebo někde jinde,“ uvedla mluvčí WHO Fadela Chaibová v době, kdy se šetření provádělo.

Výzkum o vzteklině pak nebyl cílen na to, aby těmto tvorům přiřknul další nemoc. „My jsme s monitoringem začali dlouho před covidovou vlnou. Důvodem bylo zjistit, jak netopýří specifický způsob života napomáhá k přenosu patogenů, a to jak virových, tak i bakteriálních,“ komentuje Zukal.