Papež František v pondělí 11. ledna změnil kanonické právo, podle nějž mohou být nově ministrantky také ženy. Podle kněze Romualda Roba Štěpána to není nic zásadního, neboť dívky pomáhaly při mších již před novelizací kanonického práva. Daleko vášnivější diskuze se vedou o zrušení celibátu pro kněze a udělení kněžského svěcení ženám. Jak je to s modernizací římsko-katolické církve, vysvětlil v pořad Blesk Podcast kněz Štěpán Rob.

Když v březnu 2013 nastoupil do papežského úřadu argentinský arcibiskup Jorge Mario Bergoglio, odborníci na římskokatolickou církev očekávali modernizaci římskokatolické církve, která čítá přes miliardu pokřtěných lidí. Poslední výraznou změnou bylo povolení ženám sloužit jako ministrantky. Papež František to vysvělil tím, že díky tomu bude „efektivnější účast všech věřících na šíření evangelia ze strany církve.“

Arcibiskup Dominik Duka pro Blesk.cz řekl že se nejedná o nic, co by stálo za povšimnutí: „Pokud někdo sleduje bohoslužby, tak se s touto praxí setkává už po několik desítek let. Ano, je pravda že církevní kodex z osmdesátých let 20. století hovoří o těchto funkcích a aktivitách v mužském rodě, ale příslušné církevní dokumenty mluví i o ženách. Tedy ze strany Svatého Stolce a papeže Františka se nejedná o žádný revoluční krok, ale o určitou novelizaci, která sladí literu předpisů s každodenní praxí,“ uvedl kardinál.

Žena knězem

Kněz Romuald Štěpán Rob s touto praxí má sám zkušenot: „V kostele jsem měl ministrantku Lucku, proč přestala ministrovat nevím. Asi to bude tím, že už odrůstá a víc stydí,“ udává příklad z praxe. Podle Roba je v současnosti žen v kostelích dostatek: „Až někdo řekl, že by se naše církev mohla jmenovat žensko-katolická,“ prozradil v nadsázce. Jenže stále není v církvi shoda na vysvěcení žen na kněze.

V dubnu 2020 svolal papež již druhou komisi, která řešila, zda církev povolí ženám udílení nejnižšího kněžského svěcení, tedy jáhenství. K žádným závěrům však nedospěla. Podle Duky ženy již běžně vykonávají kaplanskou službu a jsou aktivní v různých odnožích církve: „Skutečně si tedy nemyslím, že bychom co do feminizace církve byli někde na štíru.“ řekl arcibiskup.

Jak je to s diskuzemi o zrušení celibátu pro kněze, co všechno musí ministrant během služby vykonávat, a jaké bylo setkání s papežem Františkem, prozradil v pořadu Blesk Podcast kněz Romuald Štěpán Rob: