Vichr ONLINE: Tisíce Čechů bez elektřiny a orkán na Sněžce. Sledujte radar Blesku

Silný vítr stejně jako po celou sobotu ani v neděli nedovoluje provoz kabinové lanovky na Ještěd v Liberci. Rychlost větru na horní stanici lanovky byla ráno podle přednosty lanovky Vladimíra Štěpána mezi 90 až 93 kilometry v hodině. Přípustných pro provoz lanovky je maximálně 58 kilometrů v hodině. „Vypadá to, že ani dnes celý den nebudeme jezdit,“ řekl ČTK Štěpán.

Pro okolí Frýdlantu, Liberce a Jablonce nad Nisou platí až do pondělí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), upozorňuje na velmi silný vítr. Klára Bubnová z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) řekla, že v noci byl v kraji nejsilnější vítr ve Frýdlantském výběžku. Na stanici v Hejnicích rychlost větru přesáhla 98 kilometrů v hodině a ve Frýdlantu to bylo přes 77 kilometrů v hodině. „Pak už to byly stanice na horách, Kořenov, Harrachov, Desná. To bylo kolem 15 metrů za sekundu (54 km/h),“ dodala.

Pro hasiče byla dnešní noc klidnější než páteční, kdy měli zhruba 20 výjezdů ke spadlým stromům. „Dnešní noci jsme měli asi desítku výjezdů, z toho šest bylo ke spadlým stromům přes komunikaci,“ řekla dnes ČTK zastupující krajská mluvčí hasičů Eva Klímová. Podle ní jim ale lidé některé události teprve hlásí, jak se probouzejí.