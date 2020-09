„Dobrá zpráva pro vojáky a naši obranyschopnost. Dnes ráno byla podepsána rámcová dohoda mezi ministerstvem obrany a českou společností Tatra Defence Vehicle na komplexní servisní podporu vozidel Pandur,“ uvedl Metnar. Dodal, že smlouva je v hodnotě 2,39 miliardy korun s DPH a platit bude do roku 2024.

Česká armáda má ve výzbroji 107 pandurů, které dostávala v letech 2009 až 2013, později ministerstvo objednalo dalších 20 kolových obrněných vozidel velitelsko-štábních a spojovacích. V Česku je vyrábí právě Tatra Defence Vehicle, která proto dosud zajišťovala i jejich servis.

Před rokem armáda uvedla, že k začátku října měla neprovozuschopných 21 pandurů, a to kvůli závadám na zbraňových stanicích nebo podvozcích či nutnému servisu. Podle vedení armády neprovozuschopnost neznamená, že by vozidla nebyla schopná boje. Vedení vojska si stěžovalo na dlouhé dodací lhůty některých dílů. Podle armády bylo v posledních letech průměrně neprovozuschopných asi 30 strojů, od roku 2017 se vojákům daří opravit více vozidel, než kolik jich je porouchaných.

Na provoz pandurů do loňského podzimu armáda vynaložila 1,57 miliardy korun. Za poslední roky se na této technice nakupil deficit 950 milionů korun.

Sovětskou konstrukci nahradí izraelská

Co se týče protiletadlového raketového systému, zájem má armáda o pořízení systému SPYDER od firmy Rafael. Systém, který je určen pro obranu vzdušného prostoru, ve výzbroji nahradí přes 40 let starý protiletadlový komplet 2K12 KUB sovětské konstrukce a výroby. Smlouvu by ministerstvo chtělo podepsat na začátku příštího roku.

Armáda chce pořídit čtyři baterie, každá z nich bude vybavena vlastním 3D radiolokátorem, systémem velení a řízení palby a čtyřmi odpalovacími zařízeními. Určeny budou k ochraně měst, jaderných elektráren, letišť či jiných důležitých objektů.