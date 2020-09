Štěpán měl k obezitě genetické dispozice. Zároveň připouští, že kromě toho měl nevhodné stravovací návyky i nedostatek pohybu.

„Domininantí nárůst tváhy u mě přišel po ukončení fakulty,kdy jsem nastoupil do práce do nemocnice, tam jsem navíc jedl ještě hůř, než předtím. Zaměstnání jsme zvládal s maximálním vypětím, ale na malého syna a ženu mi už síla nezbývala vůbec,“ vzpomíná Štěpán, který při svých 170 centimetrech vážil 197 kilogramů.

Na otázku, zda mohl za jeho obezitu i stres, tak odpovídá, že je to obvyklá výmluva. „I když možná tak trochu roli stres hraje, protože díky tomu nemyslíte na to, co máte a nemáte jíst,“ dodává Štěpán.

Štěpán: Když se vidíte v zrcadle, nemáte chuť vyjít ven

Sám prožil řadu situací, kdy mu jeho XXL rozměry komplikovaly život.

„Nestalo se mi sice, abych musel přikupovat kvůli své váze letenku navíc, možná jsem měl štěstí, že jsem létal s hubenými lidmi,“ směje se mladý lékař a naráží na to, že někteří obézní lidé by si měli kupovat kvůli svým rozměrům letenky navíc.

„Ale měl jsem všechny problémy, na které pomyslíte - vysoký krevní tlak, dušnost, otoky, únava, úzkost z toho všeho, stačí, když se ráno vidíte v zrcadle, tak nemáte chuť vyjít, nemáte chuť se obléknout,“ říká Štěpán k období, ke kterému se už nechce vracet.

Dušení během spánku

Nejhorší ale pro něj byla spánková apnoe, která mu bránila se pořádně vyspat.

„Když jste obézní a spíte, zastaví se vám dech a tím pádem se snižuje sycení krve kyslíkem - jednoduše řečeno se dusíte. Samozřejmě se neudusíte, i když doba dušení je různě dlouhá. Ale značnou část noci jste bez přísunu kyslíku, takže si během spánku neodpočinete,“ popisuje ten zásadní problém Štěpán. Tehdy se rozhodl, že začne svoji nadváhu řešit.

Normální život, ne jen přežívání

„Naštěstí jsem nemusel být hospitalizován a včas jsem se začal léčit u docenta Matoulka. Kombinací operace žaludku, vůle a obrovského úsilí jsem se dostal na osmdesát kilogramů, které už nechci nikdy opustit,“ přiznává.

Před operací ale dva roky hubnul, podařilo se mu shodit 30 kilogramů. Po operaci shodil zbytek.

„Obézní pacient, i když zhubne, je stále obézním pacientem, a jakákoliv chyba se projeví na váze Já se každý den ráno vážím, abych měl kontrolu. Kdybych to nedělal, tak mám zase kila zpátky, “přibližuje svůj režim Štěpán a dodává: „Konečně žiju svůj život normálně, nepřežívám.“

Obezita je nemoc

Štěpán upozorňuje, že je důležité vnímat obezitu jako nemoc. „Obecně lidé koukají na obézní jako na něco, co je divného, ošklivého, ale ti lidé v sobě nesou určitým způsobem strašná stigmata, jsou nešťastní a to, jak jsou nešťastní, tak jim znemožňuje to řešit včas,“ řekl Blesk Zprávám Štěpán.

K jiným nemocným se podle něj přistupuje s pochopením a obézní pacienti toto nezažívají.

„Každého napadne, že si za to mohou sami, že jí tučné věci, nesportují a dobře jim tak: Je třeba si také uvědomit, že to mohou být dispozice. Ale neříkám, že si za obezitu nemohou lidé sami. Ovšem částečně. Někdo jí a je tlustý, někdo jí stejně a je hubený a někdo je tlustý s prominutím jako prase. Ale tito lidé si musí sami uvědomit, že mají problém a začít hledat pomoc,“ uzavírá Štěpán i svůj apel na další lidi s obezitou.

Diskriminace obézních lidí

„Za dvacet let, kdy se věnuji obezitologii, jsme se v české populaci posunuli o jednu až dvě hmotnostní kategorie výš. Dřív bylo za váhový extrém považováno 170 až sto 180 kilogramů, dnes se setkáváme s pacienty s hmotností dvě stě padesát kilogramů a víc,“ vysvětluje doc. Martin Matoulek, lékař III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu VFN a 1. LF UK potřebu zřídit multidisciplinární zdravotnické zařízení, které bude odborně, technicky a organizačně vybaveno pro poskytování péče obézním pacientům.

Extrémně obézních lidí jsou v České republice desítky. Není pro ně snadné najít zdravotnické zařízení, které by je ošetřilo po stránce interní, chirurgické nebo zubní.

„Tím jsou silně obézní lidé diskriminováni a mnozí z toho mívají i psychické problémy,“ upozorňuje Martin Matoulek a dodává: „Žijí v neustálém strachu, že pokud se jim něco stane, nedostane se jim včas potřebná lékařská péče. Když onemocní, nemocnice nebude na jejich „těžkou váhu“ vybavena. Přitom právě těmto lidem hrozí, že mohou náhle zemřít. Jejich extrémně zatížený organismus se v průměru dožívá jen málo přes padesát let.“

XXL centrum pro obézní do tří let

Právě pro obézní vzniká program XXL center, do kterého se jako první zapojila Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN). Pro léčbu morbidně obézních pacientů plánuje nemocnice dovybavit své klíčové kliniky speciálními operačními stoly, lůžky s potřebnou nosností, vozíky, přístroji, XXL sanitkami nebo například rehabilitačními přístroji. Nové centrum si vyžádá i stavební úpravy, ale i velké nároky na ošetřující personál.

„Idea vybudovat centra zaměřující se na komplexní léčbu morbidně obézních lidí se pohybuje prostorem českého zdravotnictví již osm nebo deset let. Jsem rád, že se naší nemocnici po letech diskuzí podařilo přeměnit vize ve skutečný projekt. Vůbec první české XXL centrum budeme financovat z evropských peněz a věřím, že se prvním pacientům otevře v horizontu dvou až tří let,“ uvádí ředitel VFN MUDr. David Feltl.

XXL sanitky a širší rámy dvěří

Pro péči o morbidně obézní pacienty je potřeba zřídit speciálně vybavené ordinace, operační sály, stoly, které jejich hmotnost unesou, stejně tak vyztužené židle, speciální lůžka, výtahy s vyšší nosností, je třeba myslet i na širší rámy dveří, převozové vozíky, uzpůsobené nástroje a vyšetřovací přístroje větších rozměrů.

„Rádi bychom naše kliniky vybavili i zvedáky na postel nebo zabudovali na specializační pokoj rampy. Potřebujeme i XXL sanitky, speciálně uzpůsobené CT, magnetickou rezonanci, přístroje na gastroskopii, linku pro invazivní kardiologii nebo třeba rehabilitační pomůcky, jako je chodící pás,“ říká Matoulek.

Obezitologie je týmová práce

„Obezitologie je týmová práce,“ vysvětluje Matoulek. „Do péče vstupují internisté, chirurgové, anesteziologové, endokrinologové, ale i psychiatři, nutriční specialisté, psychologové, fyzioterapeuti a řada dalších odborností. Jsme schopni téměř všechny specialisty zajistit, potřebujeme pouze v rámci projektu dovybavit a stavebně upravit klíčové kliniky VFN, posílit vyškolený personál pro manipulaci s pacienty a komplexní péče o extrémně obézní pacienty pod jednou střechou může odstartovat,“ uzavírá Matoulek.