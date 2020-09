České lesy zažívají opět nájezdy houbařů, a to zejména ve vyšších nadmořských výškách. Právě odtamtud totiž putují lidé z lesních porostů nejčastěji s plnými koši. A zájemců o pokrm z hřibů nebo z lišek je podle svědectví některých čtenářů dokonce tolik, že se vyplatí si kvůli takové výpravě dokonce přivstat.

Bohaté úlovky hlásí houbaři ze Žďárska, Plzeňska, Ústecka, ale i ze středních Čech. Že sezóna skutečně začala, potvrzují i na Olomoucku.

„Dvě hodiny v lese, tři plné koše: praváci, podboráci, lišky, suchohřiby, klouzci. Potkala jsem tři další lidi a všichni měli košíky skoro plné,“ píše například Patricie z moravského Zábřehu na serveru nahouby.cz.

Extrémní žně mají houbaři ve vyšších polohách Krkonoš, kde ve velkém rostou především smrkové hřiby. Skvělou nadílku hlásí také houbaři v Krušných horách. Tady kromě hřibů narazí i na křemenáče nebo kozáky.

Skvělé úlovky ze západu Čech potvrdil serveru Novinky.cz i meteorolog a pozorovatel přírody Rudolf Kovařík. „Pomohl tomu hlavně déšť, který v Karlovarském kraji panoval v neděli. To napadlo u Ostrova kolem třiceti milimetrů, a v Ašském výběžku dokonce pětašedesát milimetrů vody,“ vysvětlil.

Celostátní výstava v Šumperku

A v Šumperku na navštěvníky čeká unikátní celostátní přehlídka. Mezi 12. a 14. zářím v tamním vlastivědném muzeu proběhne tradiční výstava hub. Její zástupci se v této souvislosti obracejí také na veřejnost, aby jim houbaři sbírku doplnili před expozicí i vlastními úlovky.

Určení hub podle mluvčí muzea Evy Šebestíkové pomůže, když je sběratelé donesou neočištěné a neokrájené, ideálně doplněné údajem o lokalitě a biotopu či okolo rostoucích dřevinách. Vzácné či méně běžné druhy hub budou po skončení výstavy zpracovány do herbáře, doplnila mluvčí muzea.

K vidění byl i ojedinělý hřib zavalitý

Chybět nebude ani mykologická poradna, vedená uznávaným mykologem a dlouholetým vedoucím katedry biologie na olomoucké pedagogické fakultě Bronislavem Hlůzou. Návštěvníci muzea budou mít opět možnost nechat si houby odborně určit.

Výstavu hub chystá na 18. až 19. září také Přerov, kde tamní mykologové kvůli expozici každoročně vyrážejí do lesů v okolí Přerova, do Oderských vrchů, Jeseníků, Beskyd a Javorníků. Shromáždit se jim daří i více než 300 druhů hub včetně vzácných kousků, které dosud nebyly nikde vystaveny. Loni to byl například hřib zavalitý. Vyskytuje se zcela ojediněle a podle mykologů byl teprve nedávno objeven jako nový druh pro Českou republiku.

Celý seznam letošních výstav hub i s lokalitami uvádí na svém webu Česká mykologická společnost.