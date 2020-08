Ministr školství Robert Plaga (za ANO) se v pátek dohodl se zástupci školských odborů a zaměstnavateli na růstu platů učitelů pro příští rok o devět procent. Navýšení by tak mělo odpovídat tomu, na čem se Plaga domluvil loni s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Plaga a šéf školských odborů František Dobšík to řekli novinářům po pátečním jednání školské tripartity. O přesném rozdělení peněz do základu a nadtarifů se podle nich ještě bude jednat. Nepedagogům by se výdělky měly zvednout o nejméně sedm procent.

„Shodli jsme se na tom, že devítiprocentní růst platů pedagogických pracovníků je něco, s čím jdeme do rozpočtového vyjednávání, co je v podstatě naplněním vládního slibu,“ uvedl Plaga. „Obě dvě strany i ministerstvo jako třetí strana vyjádřily jasnou podporu tomu, že se pak dohodneme na dělení na tarifní a nadtarifní složku,“ řekl. Růst platů učitelů: Berou víc, dál ale mají nižší mzdy než stejně vzdělaní lidé

Podle něj se podařilo navýšit nadtarifní složky již v minulých letech a nyní je třeba najít rovnováhu. „Moje představa rozhodně není, že by to mělo většinově směřovat do nadtarifních složek platů,“ uvedl. „Bavíme se o rozdělení od šesti procent do tarifní částky až po osm procent do tarifní částky,“ řekl. Podle Dobšíka by do pevného základu platu mělo jít peněz co nejvíc.

Růst nejméně o 7 procent pro nepedagogy

Průměrný výdělek učitelů v prvním čtvrtletí letošního roku činil 38 951 korun hrubého měsíčně. Průměrná mzda v ČR byla 34 077 korun. Podle vládního slibu by měly platy pedagogů v příštím roce vzrůst v průměru na zhruba 47 000 korun hrubého měsíčně.

Co se týká nepedagogů, školská tripartita se podle Dobšíka shodla, že jejich platy by měly vzrůst o nejméně sedm procent. Podle Plagy by to mělo stačit na navýšení výdělků nepedagogů do příštího roku zhruba na průměrných 26 000 korun, jak slíbila vláda. V prvním letošním čtvrtletí brali nepedagogové ve školách v průměru 21 589 korun. Požadavky odborů se vyjasní podle toho, jaká budou na začátku září data o platech za první pololetí tohoto roku, řekl Dobšík.