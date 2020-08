„Našim cílem je, že stavebník bude komunikovat v rámci stavebního řízení se všemi subjekty už jen elektronicky prostřednictvím Portálu stavebníka. Ten bude ale finálně dokončen až za tři roky. My ale chceme tento první krok udělat dřív. Mít možnost podat jednu žádost o potřebné dokumenty alespoň vlastníkům sítí elektronickou cestou bude nepochybně prvním velkým zjednodušením,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Vároši připomněla, že praxe nyní funguje tak, že než stavebník podá žádost o povolení stavby, musí stavebnímu úřadu doložit desítky vyjádření a stanovisek vlastníků technické infrastruktury a dotčených orgánů. Jen v Praze je podle ní více než 40 vlastníků sítí, jejichž zájmy mohou být stavbou dotčeny.

Oháněli se ekologií a chtěli desetitisíce: Stavebníci platili za razítko na brouky

„Je tedy zřejmé, že pro podání žádostí na správná místa je klíčové mít kvalitní aktuální a celoplošný přehled o působnosti všech vlastníků technické infrastruktury v České republice. Takových subjektů je více než 20 000, přičemž každý z nich má svoji zájmovou oblast, ve které se nachází jeho technologie nebo plánované oblasti rozvoje. Nový systém dokáže určit, kteří vlastníci jsou v daném případě relevantní a žádosti jim sám rozešle a prokazatelně doručí,“ uvedla mluvčí. Plánovaný Portál stavebníka bude podle ministerstva jedním z dílů velké skládačky, která bude tvořit digitalizované stavební řízení.

Nový stavební zákon stále čelí kritice

Celkové náklady na digitalizaci stavebního řízení podle MMR budou činit asi pět miliard korun. „První prostředky se nám už podařilo zajistit z evropských peněz. Evropská komise schválila vnitřní přesun jedné miliardy v IROP (Integrovaném regionálním operačním programu) z nevyužitých prostředků právě na digitalizaci stavebního řízení,“ sdělila Dostálová.

Stavební zákon míří do vlády. Kritizovanou normu tam chce Dostálová poslat do konce srpna

Ministryně v neděli uvedla, že by vládě v pondělí 24. srpna ráda předložila diskutovaný stavební zákon. Ten by měl podle plánu vlády platit od jara 2021. Kabinet si od něj slibuje výrazné urychlení a zjednodušení povolování staveb. Účinnost by měla postupně nabíhat do poloviny roku 2023.

Podle zástupců podnikatelských komor a svazů se zákon po zapracování připomínek odklonil od původní podoby a situaci ve stavebnictví místo zjednodušení naopak výrazně zhorší. Řadu kritiků měl i původní návrh normy. Mezi nejčastější výtky patřilo to, že nahrával developerům a nechránil veřejné zájmy.