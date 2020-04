Býk

V polovině pracovního týdne se rozhodnete oslnit šéfa. Bohužel schytáte výhradně kritiku, kterou naštěstí ustojíte. Hodně vás to namíchne a připraví o mnoho sil. K tomu do vás rýpají kolegové, se kterými jste měli rozpory už v březnu. No, nic moc.