Jaroslav Lorman býval váženým členem církevní komunity. Měl ženu, má čtyři děti a zastával pozici jáhna. V roce 2015 ale prozradil, že jej přitahují muži. Za svou orientaci pak zaplatil vysokou daň. „Kdo trošku zná můj příběh, tak ví, že jsem kvůli orientaci přišel o práci,“ řekl Blesk Zprávám.

S dětmi i s bývalou manželkou má podle svých slov pěkný vztah. V církevním kruhu ale mnozí nevzali Jaroslavovu orientaci kladně. Najdou se i tací farníci, kteří jej už ani nepozdraví. Když se Jaroslav na konci srpna 2015 dohodl s manželkou na rozchodu, během 14 dnů mu pražský arcibiskup zakázal vyučovat na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy „pro otevřenou oponenturu katolickému učení a neuspořádaný osobní život“.

Jaroslav není jediným členem LGBT komunity, který se setkal s diskriminací a nepochopením ze strany veřejnosti, ale i svých přátel. Rozhodl se tak bojovat za to, aby se tyto věci v moderní společnosti neděly. Během LGBT týdne, který načal Prague Pride, pak pomohl uspořádat výstavu pod záštitou Života90, která představuje homosexuální seniory.

„Pořád musí vysvětlovat, kdo jsou“

„Rozhodli jsme se ukázat, že to není jen záležitost mladých a městských lidí, ale že i oni mezi námi žijí spoustu let,“ řekl Blesk Zprávám na vernisáži fotografií, díky kterým si i můžete najít různorodé příběhy lidí ze snímků.

Realizace začala v dubnu letošního roku, jak ale zmiňuje Michaela Jirsová z Života90, nebylo jednoduché sehnat protagonisty. „Kdyby do toho nešel i pan Lorman, tak by do toho nešli,“ řekla Jirsová Blesk Zprávám.

O studu to přitom není. „Nestydí se, protože si vyzkoušeli celou řadu věci ve svém životě (…) Asi to souvisí i s minulostí a i s tím, co si možná někteří lidé neuvědomují. Vždy, když přijdou do nového prostředí, znovu vysvětlují, kdo jsou a co jsou zač. To není nic dobrého,“ řekl Blesku Lorman, který je zároveň výkonným ředitelem v organizaci, kterou založil jeho otec.

První vysvětlování musí přijít nejdříve v rodině. „Někteří senioři měli ten coming out teprve pár let zpátky. Myslím, že ten první - přiznání rodině - je ten nejtěžší. Říct to svým dětem, vnoučatům i kamarádům. Po prvním vysvětlení to ale musí udělat znovu a znovu,“ popisuje Jirsová Blesk Zprávám.

Skupina starších lidí tak zůstává vedle mladé a hlasité generace neviditelnou. Současná generace LGBT+ navíc stále může svou orientaci vnímat jako stigma.

„Já jsem svůj život prožíval jako gay, možná jsem to neměl dělat, ale bylo velmi těžký se tomu ubránit. To není jednoduchý. Tenkrát, před těmi 20 let, jsem se do značné míry cítil opuštěný a osamělý. Dneska ne,“ prozradil jeden z devadesátníků, který na snímku rovněž je.

Jaroslav: Chceme jen stejná práva

Jaroslav v rozhovoru pro Blesk uvedl, že nyní je čas na změnu a věří, že nejen výstava, ale i série přednášek a akcí může lidem, kteří chtějí, pomoct pochopit homosexuální komunitu. A především, že česká společnost přizná stejná práva a povinnosti všem. Gayům a lesbám totiž vadí, že je zákon vylučuje z manželství a dovoluje jim jen registrované partnerství.

To se od klasického manželství značně liší. Jako registrovaný partner například sice můžete získat informace o zdravotním stavu svého partnera, nemáte ale právo pobírat vdovský důchod, a to ani tehdy, kdy jste s partnerkou nebo partnerem prožil/a mnoho let. Řada starých LGBT lidí tak končí pod hranicí chudoby.

Už přes dva roky na stole poslanců visí návrh, který by manželství gayů a leseb povoloval. Zatím k němu vláda poskytla kladná stanoviska, Sněmovna se jím ale nezačala zabývat.