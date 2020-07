Spousta starších lidí si ho pamatuje jako škůdce, který byl postrachem nejednoho zemědělce. Křeček polní, či také obecný, dokázal úrodu zlikvidovat bez mrknutí oka. A tak ho agrárníci začali hubit. S otravným hladovcem se jim podařilo zatočit natolik, že z přírody téměř zmizel a úřady mu musely udělit speciální ochranu. Mezinárodní svaz pro ochranu přírody (IUNC) nyní informoval, že situace se zhoršuje a křečka přesunul do kategorie kriticky ohrožených zvířat. Pokud se nic nezmění, druh do 30 let vyhyne, říká.