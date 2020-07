Pražští kriminalisté mají na doplnění trestního spisu o důkazy v kauze Čapí hnízdo čas do konce srpna, tedy do konce školních prázdnin. Policisté měli být původně hotovi do konce června, požádali ale o víc času a dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch jejich žádosti vyhověl, napsal dnes server iROZHLAS.cz. Ani nový termín ovšem nemusí být konečný. V kauze Čapí hnízdo čelí obvinění z dotačního podvodu premiér Andrej Babiš (ANO) a jeho někdejší poradkyně Jana Mayerová.

Šaroch loni v srpnu zastavil stíhání všech obviněných včetně Babiše a jeho rodiny. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman po přezkumu obnovil v prosinci stíhání Babiše a Mayerové, podle něj bylo řízení zastaveno nezákonně a předčasně. Případ proto nařídil došetřit. Naopak potvrdil, že stíhání Babišových blízkých bylo definitivně zastaveno.

„Lhůta pro skončení vyšetřování je stanovena ke konci měsíce srpna,“ řekl serveru mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Nadále pokračují úkony související s doplněním vyšetřování a nelze podle něj nyní říct, kolik času si to ještě vyžádá. „Lhůtu je možné i opakovaně prodloužit, pokud to bude s ohledem na stav vyšetřování nezbytné,“ dodal Cimbala.

Průtahy můžou dál pokračovat

Žádná zákonná lhůta pro doplnění vyšetřování neexistuje. Každá žádost o průtah ale musí být vždy podmíněna potřebou úkonu, zdůraznila pražská vrchní žalobkyně Lenka Bradáčová v nedávném vyjádření v České televizi.

Podstatou případu je to, že společnost Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na niž by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svěřenských fondů.

Zeman při zdůvodnění svého verdiktu uvedl, že je nutné důkladněji vyhodnotit evropskou legislativu a navazující judikaturu, stejně jako otázku zavinění Babiše a Mayerové, která žádost o dotaci pro Farmu Čapí hnízdo podepsala.