Ivana (46) trpěla těhotenskou cukrovkou, obtíže se jí vrátily, když byly dcerce dva roky. Nyní se léčí s cukrovkou 2. typu. Pomoc našla pro někoho možná nečekanou. Lékařka jí totiž zařadila do programu pro diabetiky, který funguje jako nutriční terapeut i osobní kouč. Jedna ze spoluzakladatelek této aplikace se domnívá, že právě v digitálních aplikacích se skrývá řešení některých civilizačních chorob, jako je např. cukrovka nebo obezita. Jak to funguje a dočkáme se i u nás aplikací na předpis?

Dokážete si představit, že by vám lékař předepsal k diagnóze i aplikaci jako podpůrnou léčbu, kterou by vám proplatila pojišťovna? V USA nebo Velké Británii je to již běžná praxe. Pomáhá však i v Česku.

Ivana onemocněla dva roky po porodu

Ivana (46) onemocněla cukrovkou v roce 2005, dva roky po narození dcery. „V těhotenství jsem měla těhotenskou cukrovku, po porodu se to vrátilo do normálu, ale bohužel pak se cukrovka vrátila. Žádné projevy, které cukrovku provází, jsem neměla,“ svěřila se Ivana s tím, že měla cukrovku v rodině, měla ji její matka i dědeček.

„Z inzulínu, který mi píchli, jsem byla vykolejená. Cukrovka nebolí a zabíjí zevnitř organismu. Takže žádné bolesti necítíte a zda máte vyšší glykémii vám nevadí. Špatně jsme to uchopila, za nesprávný konec,“ přiznala Ivana Blesk Zprávám sebekriticky na otázku, jak jí nemoc změnila život.

Každý zhruba 10. obyvatel Česka trpí diabetem a tato diagnóza je nejčastější příčinou amputací dolních končetin – ročně jde o více než 10 000 případů. Stres, nedostatek pohybu a odkládání lékařských kontrol v době nouzového stavu u mnoha pacientů s cukrovkou vyvolaly zhoršení jejich zdravotního stavu. Léčba diabetu je totiž komplexní a kromě léků stojí zejména na úpravě životosprávy. Osvojením zdravějších návyků lze totiž předejít většině případů cukrovky a bylo prokázáno, že u části již diagnostikovaných pacientů lze takto diabetes i zcela zvrátit.

Lékařka Ivaně nabídla zařazení do programu Vitadio, což pacientku nejprve zaskočilo.

Životospráva u diabetiků je základním kamenem léčby

„Vitadio je digitální program s průběžnou podporou pro pacienty s diabetem 2. typu. Je dostupný přes webovou či mobilní aplikaci, skrze kterou propojujeme pacienta, lékaře a tým výživových terapeutů a podporujeme ho v lepší životosprávě, mezi jednotlivými návštěvami u jeho diabetologa nebo praktického lékaře,“ vysvětluje princip program spoluzakladatelka Lenka Röhryová (28).

Vitadio pacienta propojí s osobní nutriční terapeutkou, která je vždy připravena poskytnout povzbuzení či radu na online chatu nebo telefonu. Program nabízí rady a tipy šité na míru, týdenní výzvy i online komunitu ostatních diabetiků nebo databázi receptů. Mobilní aplikace umí zjistit údaje z krokoměru, umožňuje vkládat fotografie jídel nebo monitorovat vývoj zdravotního stavu. Samotná aplikace všechna data vyhodnocuje a dynamicky přizpůsobuje obsah potřebám každého uživatele. Přehled o pacientově pokroku má přímo i nutriční terapeut a může tak kvalifikovaně poradit, pacienta motivovat nebo režim upravit.

Podle Röhryové je u diabetiků problém, že svého lékaře vidí jednou za čtvrt nebo i půl roku a mezi tím nedostávají žádnou podporu v úpravě životosprávy, která je základním kamenem léčby. „Lékař navíc nemá kapacitu na to, aby pacienta dostatečně poučil alespoň při kontrolách,“ řekla Röhryová. Aplikaci nazývá digitálním terapeutikem, které se v zahraničí používají jako zdravotnické prostředky, kdy je třeba zapojit pacienta dlouhodobě do léčby.

Digitální terapeutika na vzestupu?

„V zahraničí je to nová disciplína, v USA první aplikace dostala certifikaci zdravotnického prostředku v roce 2013, program na prevenci diabetu funguje např. i ve Velké Británii,“ říká Lenka Röhryová. Aplikace Vitadio bude kromě Česka brzy dostupná i na Slovensku a v Německu.

Tam jsou příznivé podmínky k tomu, aby byly podobné aplikace brzy předepisovány lékaři a proplácely je pojišťovny. Stejně tak jsou proplácení otevřenější soukromé pojišťovny na Slovensku. U nás jsou spoluzakladatelé aplikace na začátku, ve fází studií a jednání s pojišťovnami.

„Digitální aplikace znamenají velkou budoucnost a je to potencionální řešení civilizačních chorob, které jsou hlavní příčinou nemocnosti a i smrti. V rámci současného zdravotnictví nemáme prostředky na to, jak jim předcházet, jak je vyléčit, my máme spíše léky na zmírňování projevů. Tyto digitální prostředky, co mohou pomoci zlepšit životosprávu, mohou znamenat velký průlom,“ myslí si MUDr. Lucie Kovářová.

„Zjistila jsem, že skutečně funguje každodenní dohled nade mnou. Že jsem jídlo muselo fotit, veškeré jídlo, které jsem za den snědla, že jsme si jídlo musela připravit na talíř a vyfotit a ne jak to bylo doposud, že jsem jedla za pochodu a vlastně jsem pořádně nevěděla, co jím, kolik jsem toho snědla,“ popisuje užívání aplikace Ivana.

„Určitě jako veliké plus u mě byla nastavená pravidelnost, která ze začátku ještě úplně nefungovala, ale postupně jsem se do toho začala dostávat. Já jako cukrovkář jsem opravdu jedla nepravidelně a pak večer přišel vlčí hlad, nevěděla jsem, co dřív sníst. Co bylo pro mě úplně nové a za pomoci terapeutky, která mi byla hodně oporou, jsem to zvládla. Psaly jsem si, volaly, vymýšlela různé strategie, které vyhovují jen mně,“ dodává Ivana, která za 8 měsíců zhubla již 10 kilogramů a 11 cm v pase.

Uspíší koronavirus digitalizaci?

Podle MUDr. Kovářové se řadě diabetiků během pandemie zhoršil zdravotní stav. Nechodili k lékaři, byli ve stresu.

„V takových situacích mohou aplikace a technologie znamenat velký rozdíl. Pandemie ukázala, že některé věci jdou řešit na dálku a je možné, že digitalizace se uspíší,“ doufá lékařka. Aby pacientům s cukrovkou 2. typu pomohli čelit současné situaci, nabízí nyní Vitadio ve spolupráci s Vamed Mediterra možnost absolvovat celý 12měsíční program zcela zdarma, zájemcům stačí se zaregistrovat přes webové stránky www.vitadio.cz.

Projekt Vitadio se loni zúčastnil inkubačního a akceleračního programu Laboratoř Nadace Vodafone, kde získával v ekosystému sociálních inovací hlavně kontakty na komunitu investorů, která je pro další růst e-health startupů zpravidla klíčová.