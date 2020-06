V Libereckém kraji se vyjasnilo, toky se vrací do normálu. Ještě v noci na některých místech došlo k překročení třetího stupně povodňové aktivity, ale momentálně už hladina klesla na první povodňový stupeň. Ten platí na Smědé ve Višňové i na Řasnici ve Frýdlantu.

Neprůjezdná na Frýdlantsku zůstává pro osobní automobily silnice z Boleslavi do Černous, která je pod vodou. Dopravu lidí k vlaku do práce a dětí do školy tam dnes ráno zajistili hasiči. "Určitě to do večera průjezdné nebude," řekl ČTK starosta místních hasičů Marek Zikmund. Voda podle něj klesá jen velmi zvolna, po centimetrech.