Podle starosty Hejnic Jaroslava Demčáka zatím ve vodojemech na Frýdlantsku pitná voda je, zásoby jsou ale omezené a voda vydrží maximálně do večera. „Proto prosíme lidi, aby neprali, maximálně se osprchovali a celkově s vodou šetřili, jak jen to půjde. Platí to nejen pro Hejnice, ale také pro Raspenavu, Bílý Potok, Lázně Libverda, Nové Město pod Smrkem, Ludvíkov a Horní Řasnici,“ doplnil Demčák.