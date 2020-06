Nemovitosti v Česku letos ani kvůli současné krizi plošně nezlevní. Případný pokles se může týkat především luxusních nemovitostí, domů, které jsou delší dobu neprodejné nebo bytů s neodpovídající cenou. Objem hypoték by mohl být vyšší než loni. Na tiskové konferenci to v pondělí uvedli zástupci ČSOB a dalších bank.

„Pokud by ceny nemovitostí poklesly, bude se to týkat především luxusních nemovitostí, kde se mohou ceny snížit o pět až 15 procent. Na trhu se také objevila řada delší dobu neprodejných domů a bytů s cenou neodpovídající realitě, i zde může dojít k částečnému poklesu. S plošným poklesem cen ale nepočítáme,“ uvedl generální ředitel Hypoteční banky Jiří Feix. Česká ekonomika sice míří do recese, dopad na bydlení podle něj ale nebude zásadní a dlouhodobý.

Podle údajů poradenské společnosti Deloitte ceny bytů v Praze a krajských městech na konci loňského roku meziročně vzrostly v průměru o 10,8 procenta na 63 400 korun za metr čtvereční. Za poslední čtyři roky se zvýšily více než o polovinu. V posledním čtvrtletí loňského roku byla nejdražší Praha (86 200 korun za metr čtvereční), nejlevnější Ústí nad Labem (18 100 Kč/m2).

Růst cen nemovitostí meziročně zrychlil o devět procent

„Ceny nemovitostí v České republice v posledních letech rostly téměř nejrychleji v Evropě a v pozvolnějším růstu pokračovaly i v prvním čtvrtletí letošního roku. Přesto by ani v této chvíli neměly plošně klesnout,“ doplnil Feix.

Meziroční růst cen domů a bytů v Česku ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku podle dat evropského statistického úřadu Eurostat zrychlil na 8,9 procenta, o čtvrtletí dřív se ceny zvýšily o 8,7 procenta. Mezi zeměmi Evropské unie byl růst šestý nejvyšší. V EU se ceny zvýšily v průměru o 4,2 procenta.

V Česku rostly ceny nemovitostí v porovnání s ostatními zeměmi unie nejrychleji nepřetržitě od posledního čtvrtletí 2016 do konce třetího čtvrtletí 2017. Nejvyšší byl růst ve druhém čtvrtletí 2017, kdy domy a byty v ČR meziročně zdražily o 13,3 procenta. V porovnání s průměrem EU byl tehdy růst více než třikrát vyšší.

Hypoteční trh by měl podle bank letos vzrůst. „V prvních čtyřech měsících vzrostl hypoteční trh ve srovnání s loňským rokem zhruba o 40 procent. Ochlazení poptávky se projevuje se zpožděním, v nejbližších měsících tak lze očekávat nižší zájem o hypotéky. Na podzim by ale opět mělo dojít k oživení a za celý rok by hypoteční trh mohl atakovat hranici 200 miliard korun, měl by tak být zhruba o 10 procent výše než loni,“ doplnil Feix.

Na návrat do normálu si počkáme několik let

Jak vyplývá ze statistik Fincentrum Hypoindexu, objem poskytnutých hypoték klesl loni o 17 procent na 181,6 miliardy korun a jejich počet se snížil o 22 procent na 77 400. Hypoteční trh se po celý loňský rok vyrovnával s přísnější regulací České národní banky a zaznamenal nejhorší výsledky za pět let.

„Výborné finanční podmínky a zkušenost z předchozích cyklů nám dává velkou šanci nepříznivou současnost úspěšně překonat. K návratu do předkoronového normálu však hospodářství bude potřebovat několik let. Rozhodující bude nejenom rychlost, s jakou se vypořádáme s koronavirem, ale i případný neuchopitelný strach z budoucnosti,“ dodal analytik ČSOB Petr Dufek.