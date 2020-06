Podle statistik Cermatu, který přijímací zkoušky organizuje, se na osmiletá gymnázia letos přihlásilo 19 296 žáků a na šestiletá gymnázia 5 558. Z údajů ministerstva školství plyne, že v uplynulých letech nastupovalo do prvních ročníků víceletých gymnázií každoročně zhruba 11 700 nově přijatých. Z celé republiky by tak letos mohla uspět necelá polovina zájemců. Šance na přijetí se ale mezi školami i regiony liší, jak uvádí ČTK.

Zájem je mnohem větší než počet míst

Například do Gymnázia Nad Štolou v Praze 7 v úterý ráno dorazilo zhruba 410 žáků. Dalších přibližně 380 jich dělalo zkoušky v jiné škole, kam se také přihlásili. Výsledek z dnešních testů bude platit pro všechna gymnázia, které uchazeči uvedli na přihláškách.

Na šestileté gymnázium v ulici Nad Štolou, kde se v září otevře třída pro 30 nových studentů, se chce dostat až 361 dětí. O studium osmiletého gymnázia se jich uchází 424, z nichž bude moct nastoupit 60. Podle ředitelky školy Renaty Schejbalové, která vede Asociaci ředitelů gymnázií, se příchod uchazečů ráno obešel bez komplikací. Odpoledne vyplněné testy uchazečů odešly bez potíží do Cermatu, řekla.

Příprava na kurzech i doma

„Když člověk vidí to množství zájemců, tak si říká, jestli to má všechno vůbec cenu. Na druhou stranu motivace k přestupu na gymnázium je u syna veliká, protože na základní škole není spokojený. Tak uvidíme, třeba bude mít štěstí,“ řekl v úterý pro ČTK otec jednoho z páťáků, kteří ke zkoušce v Gymnáziu Nad Štolou přišli. Syn se podle něj připravoval pilně. „Dokud nebyl koronavirus, tak chodil na přípravný kurz. Učil se ale hodně i doma. Kdyby se spoléhal jen na to, co proberou ve škole, tak by neměl šanci ty testy zvládnout,“ řekl.

Podle samotného chlapce byla příprava doma lepší než ve škole. „Těším se ale, že už to budu mít za sebou,“ řekl. Doplnil, že se trochu bojí, ale zároveň doufá, že se mu zkouška povede. Podobně se vyjadřovali další děti a rodiče před školou. Výsledky by se měli dozvědět 17. června.

Předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý již dříve uvedl, že základní školy nemají za úkol připravit děti na přijímací zkoušky. Školy žákům většinou doporučují přípravné kurzy, protože se v testech vyskytují například zvláštní druhy příkladů a chytáků, řekl.

Letos pouze jeden termín

Kritiku některých školských odborníků vyvolalo letos rozhodnutí omezit kvůli koronaviru standardní dva termíny zkoušky na jeden. Například podle předsedkyně Učitelské platformy Petry Mazancové to mohlo u některých dětí snížit šance na přijetí. Podle oslovených ředitelů škol by to ale neměl být problém, protože v minulosti se výsledky ze dvou termínů moc nelišily.

Zkoušky letos kvůli koronaviru provázela hygienická opatření. Uchazeči museli před vstupem do škol odevzdat čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Museli dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do učeben si dezinfikovat ruce. Pokud to dodrželi, mohli si při psaní testů sundat roušku.