Zatímco svět čelí pandemii koronaviru a lidé mají strach z finanční krize, český sázkař se díky své vytrvalosti dočkal milionů. Získal 192 024 310 Kč! „Přišel v doprovodu manželky a přinesl čísla několika bankovních účtů, na které chce miliony rozdělit. Přestože si mohl rovnou odnést 270 tisíc korun, nevyužil toho. Nechtěl ani korunu,“ řekl Blesku mluvčí Sazky Petr Týbl.

Komu je dá?

Velkou část peněz muž, kterému je přes 40 let, okamžitě rozdal. „Několik desítek milionů korun požaduje rozeslat na účty členů nejbližší rodiny,“ prozradil Týbl. Další peníze pak použije na dobrou věc. „Chtěli bychom je věnovat spolku na ochranu zvířat, který spolu s manželkou už řadu let podporujeme,“ svěřil se sázkař.

Tiket vsadil při služební cestě

Šťastný výherce pochází z Ústeckého kraje. Tam ovšem svůj »zlatý« tiket nepodal. „Jel jsem na služební cestu do Prahy. Cestou jsem se pak stavil v trafice, abych si koupil časopis. No a při té příležitosti jsem vsadil tento výherní tiket,“ popsal sázkař.

Čísla vybrala rodina, ta výherní automat

O tom, že je oddaným hráčem a miluje Sportku, ví celá jeho rodina. „Čísla na tiketu jsme vyplňovali s rodinou společně. Vyškrtali jsme osm sloupečků, dva nám zůstaly volné a nás už nenapadalo, jaká čísla tam napsat. Takže jsme zvolili náhodný tip a čísla vygeneroval terminál Sazky,“ popisuje výherce.

Právě díky tomuto kroku mohl slavit, neboť vyhrál právě na tzv. náhodný tip. V něm byla čísla 10, 16, 28, 31, 33 a 49. K tomu zvolil i doplňkovou hru Šance, kde uhodl poslední číslo 4. A jelikož měl vsazený plný tiket, bral kromě základní výhry 72 417 144 Kč i Superjackpot, což bylo dalších 119 607 166 Kč.

Zaplatí státu daň z výhry 28,8 milionu

Z částky 192 024 310 Kč sázkaři zbyde »jen« 163 220 664 Kč. Patnáct procent, tedy 28 803 646 Kč, Sazka rovnou odvede za výherce jako daň z výhry, která se nově platí od 1. ledna 2020. Týká se milionových částek. „Vadí mi to, protože není vůbec jasné, kam vlastně ty peníze směřují. Raději bych stejnou částku povinně odvedl na dobročinnost. Byl bych rád, kdybych si mohl sám vybrat, na jaké účely taková suma půjde,“ má jasno výherce. Zemřel „rudý boss“ Martin Ulčák (†56). Vlivného podnikatele zabila rakovina

Velká porada s manželkou

Neskutečnou sumu, kterou si dokáže jen těžko kdokoli představit, vyhrál Severočech při středečním losování 15. dubna, dlouho se ale o peníze nehlásil. Dokonce i sama loterijní společnost upozorňovala, že výherce ještě není znám. „Připravoval jsem si, jak s penězi naložím. Radil jsem se i s manželkou,“ vysvětlil sázkař.

A takto vypadá pohádka

192 milionů je suma těžko představitelná. Zkusme si ji přiblížit pohádkou… Jestliže by výherci a jeho manželce bylo 45 let a brali nadprůměrnou měsíční mzdu 50 tisíc měsíčně čistého a jejich plat se sečetl až do penze, ve Sportce by stejně získali 8krát tolik.

No, posuďte sami, kolik by si vydělali, kdyby se rozhodli jít do důchodu v 65 letech a zbývalo jim tedy odpracovat 20 let. Muž 12 x 50 000 Kč x 20 = 12 000 000 Kč. Žena 12 x 50 000 Kč x 20 = 12 000 000 Kč.

Celkem by si tak do důchodu vydělali 24 000 000 Kč. A pozor, protože jde o pohádku, vraťme se nohama na zem. Průměrná měsíční mzda v Česku je 36 144 Kč – navíc hrubého.

Superjackpot po pěti měsících

Výhra sázkaře z Ústecka je 5. nejvyšší v historii Sportky a 7. v pořadí z pohledu všech vyplacených výher v Česku. Superjackpot padl přesně po pěti měsících. Loni v listopadu získal manželský pár ze středních Čech téměř 251 milionů korun. Své peníze si vyzvedli jen dva týdny před platností nové daně pro milionové výhry, kvůli které by přišli o 38 milionů korun.

Letošní milionář číslo 37, celkem jich je už 52

Muž z Ústecka se stal letos v dubnu 37. milionářem díky hrám Sazky. Ke čtvrtku 14. května jich je celkem už 52. Těchto 52 výherců si mezi sebou rozdělilo celkem 524 547 626 Kč. Na dani z výhry odvedli státu dohromady 78 658 144 Kč.