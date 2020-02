Italové z postižené oblasti Lombardie míří do Česka na setkání s Regionální rozvojovou agenturou. Do Pardubic se vypravili oklikou, a to letem přes Curych, aby se vyhnuli bezpečnostní kontrole na pražském letišti. Blesk Zprávy to zjistily ze dvou zdrojů. Do sídla agentury míří i Krajská hygienická stanice, což pobouřilo ředitelku agentury, která chce setkání s Italy uskutečnit stůj co stůj. Blesk Zprávám ředitelka uvedla, že hygienici nedoporučili žádná přísnější opatření. Proti rozhodnutí svolat i přes hrozbu nákazy schůzku se ale bouří tamní zaměstnanci, kteří se obávají o své zdraví. Některé ženy v týmu jsou těhotné.