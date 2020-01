Blíženci

Začátek směny je hrozný a nadřízený se k vám chová hrozně. To se vám nelíbí, ale nemáte sílu odporovat. Jste skleslí a nemáte dobrou náladu. Ani doma s partnerem to není růžové, a proto jste uzavření spíše sami do sebe. Přemýšlíte negativně.