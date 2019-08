Komáři šíří nebezpečný virus, který napadá mozek: Objeví se i v Česku?

Nebezpečný komár, který může člověku způsobit smrtelný otok mozku, se objevil na Floridě. Informoval o tom portál Daily Mail s odvoláním na místní úřady. Komář přenáší virus EEE a ačkoliv výskyt u člověka je vzácný, 30 % nakažených umírá a velká část přeživších má trvalé následky ve formě křečí nebo poruchy osobnosti. Dosud žili tito komáři pouze v bažinatých oblastech. Podle epidemiologa Rastislava Maďara je riziko přenosu nákazy EEE do Evropy nízké, ale nikdy neexistuje absolutní jistota.

Zdravotníci na Floridě varovali proti zvýšenému riziku EEE viru (Eastern equine encephalomyelitis) nebo-li koňské encefalomyelitidě poté, co testy ukázaly přítomnost viru u kuřat. Komáři totiž tento virus přenáší hlavně mezi ptáky, ale je přenosný i na člověka.

„U lidí se ale virus nevyskytoval tak často, protože komár, který virus šíří, se vyskytoval hlavně v oblastech močálů, kde mnoho lidí nežije a tento komár také běžně na člověku nesaje,“ vysvětlil Blesk Zprávám epidemiolog Rastislav Maďar.

Virus EEE může u člověka způsobit otok mozku. Velká část nakažených nemá žádné příznaky, u dalších se projeví neurčité příznaky jako chřipka. Zároveň se mohou objevit komplikace jako zimnice, horečka, bolesti hlavy, zvracení, malátnost, bolesti svalů a kloubů, následovat může i bezvědomí.

V USA se ročně vyskytne 7 případů EEE, hlavně ve východní části, nyní se však nákaza objevila na Floridě, v Massachusetts, v New Yorku a v Severní Karolíně, uvádí portál Daily Mail.

Zdravotníci doporučili obyvatelům Floridy, aby používali repelenty, zakrývali či vypouštěli stojatou vodu, která se shromažďuje v popelnicích, okapech nebo barelech. Těm, kdo mají bazén, úřady radí, aby používali více chlór.

Křeče, paralýza a poruchy osobnosti

Proti EEE neexistuje vakcína ani žádná specifická účinná léčba. „Pokud dojde k zánětu centrálního nervového systému virem EEE, prognóza této nákazy je velmi nepříznivá, 30 % nakažených umírá a velká část přeživších má neurologické trvalé následky např. ve formě křečí, paralýzy, poruchy osobnosti nebo intelektu. Rizikovými faktory pro horší průběh jsou věk do 15 let, nad 50 let a porucha imunity,“ říká Maďar.

Dostane se komár i do Evropy?



Podle Maďara je riziko přenosu této nákazy do Evropy velmi nízké, ale jak podotkl, absolutní jistotu mít nemůžeme.

V Evropě už se totiž běžně vyskytuje komár, který přesnáší západonilskou horečku. Vlivem stále rostoucích teplot se mu totiž začalo dařit i na našem kontitentu.