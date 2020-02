Lidí s akutními respiračními onemocněními a chřipkou v Jihomoravském kraji v tomto týdnu oproti předchozímu asi o pětinu ubylo, nemocných je 1500 lidí na 100 000 obyvatel. V kraji jsou nyní jarní prázdniny, které na poklesu mohou mít svůj podíl. Na webu jihomoravské hygienické stanice to uvedla vedoucí protiepidemického odboru Renata Ciupek.

V kraji dosud byla chřipková epidemie, kdy hranice epidemie je někde kolem 1700 nemocných na 100 000 obyvatel. Před týdnem bylo na 100.000 obyvatel v kraji 1853 nemocných, ještě o týden dříve 2017, epidemie tehdy začala.

Nejvyšší nemocnost hygienici evidují na Hodonínsku, a to 2202 nemocných na 100 000 obyvatel. Nejvíc je podle hygieniků postižena věková skupina dětí do pěti let, zhruba o desetinu se zvýšil počet nemocných ve věkové skupině lidí nad 65 let.

„Nejvyšší podíl chřipkových onemocnění je stále hlášen na Blanensku a Hodonínsku,“ uvedla Ciupek. Doplnila, že od začátku sezony bylo v Jihomoravském kraji zaznamenáno devět případů chřipky s velmi závažným průběhem, z nichž dva skončily úmrtím.