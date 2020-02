Vracíte se z Itálie? Blesk Zprávy zjišťovaly, co byste měli dělat, pokud se u vás objeví zvýšená teplota, kašel a problémy s dýcháním. „Nechoďte k praktickému lékaři do čekárny,“ říká Rastislav Maďar, vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví. A také poradil, jak se chovat správně. Od věci není například domácí karanténa nebo nošení roušky, abychom nenakazili ostatní.

Pokud se vracíte z Itálie, záleží na tom, v jaké oblasti jste byli. Země je velká a jen malá část má s koronavirem skutečný problém. Jistá obezřetnost je ale na místě. Jak se při návratu chovat a jak je to se skutečným nebezpečím?

„Příkladem toho, jak by to být nemělo, je cestovat ke svému praktickému lékaři MHD a posadit se tam do čekárny,“ uvedl Maďar. To je totiž docela jistý způsob, jak nakazit spoustu lidí kolem sebe, kteří se k doktorovi dostavili třeba jen na rutinní prohlídku.

Ohleduplnost a zdravý rozum

Může se stát, že po návratu z Itálie na sobě spozorujete příznaky respiračního onemocnění: dýchací potíže, horečka a kašel. Nutně to ještě nemusí znamenat, že se jedná o koronavirus, ale i tak buďte ke svému okolí ohleduplní.

„Doporučuji chránit si horní cesty dýchací, aby nedocházelo k vylučování patogenů vzdušnou cestou, co nejčastěji si dezinfikovat ruce, vyhýbat se zalidněným prostorům a pokud možno zůstat doma,“ poradil Rastislav Maďar. Jinak řečeno: noste roušku, abyste nenakazili okolí, ze stejného důvodu zvýšeně dbejte hygieny.

Dále by měl nemocný další postup telefonicky konzultovat se svým praktickým lékařem a upozornit ho, že v nedávné době navštívil oblast s výskytem koronaviru. Pokud i ten má podezření na nebezpečnou infekci, je na čase zavolat na nejbližší spádovou hygienickou stanici kvůli konzultaci dalšího postupu.

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, ať už jste občan či zdravotník, je vám k dispozici infolinka Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106. Linka je v provozu denně od 9 do 21 hodin.

Máme mít strach?

Podle Rastislava Maďara jsou obavy přinejmenším předčasné: „Pokud jde o cestování, tak bych se na jejich místě vyhnul nejvíc postiženým zemím a snažil se nebýt v blízkosti osob s příznaky respirační infekce.“

Lékař zároveň upozornil, že onemocnění se vyskytuje na velmi omezeném území. „Nakažených je zatím něco přes 300 osob. Není důvod se do té země bát jet. Navíc prudký nárůst případů je způsobený hlavně aktivním vyhledáváním mírných forem, které by jinak záchytu zřejmě unikaly,“ řekl lékař.

Návrat z Itálie se bude týkat i 15 studentů Univerzity Karlovy, kterým právě na italských školách končí semestr. Ty, kteří byli v zasažené oblasti, teď čeká na základě doporučení pražských hygieniků domácí karanténa.

Stále platí doporučení Státního zdravotního ústavu, která formuloval, už když se koronavirus objevil v Číně:

Pokud se u vás během letu vyskytnou příznaky respiračního onemocnění, informujte neprodleně palubní personál.

V případě, že jste již na letišti, neopouštějte prostor letiště a vyhledejte stálou lékařskou službu letiště.

Pokud jste již doma, nikam nechoďte, vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.

Telefonicky kontaktujte svého lékaře. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi. Informujte je o svém pobytu v rizikové oblasti.

Často si myjte ruce mýdlem a vodou. Pokud nejsou dostupné, používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu.

Při kašli si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo použijte rukáv, ne ruce!

Co to je domácí karanténa?

Domácí karanténa se teď skloňuje ve všech pádech. Ocitnou se v ní všichni, u nichž se objeví podezření na koronavirus. Co vás ale doopravdy čeká, když se do takové situace dostanete?

„Laicky řečeno: nechodíte do práce, zdržujete se doma a už vůbec nesmíte chodit na veřejné akce,“ řekli Blesk Zprávám na Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje.

Na druhé straně to ale neznamená, že když si žijete třeba sami, tak byste museli umřít hlady. Na nákup si dojít třeba můžete, i když i tady hygienici vidí radši, když požádáte třeba souseda, který vám jídlo nechá za dveřmi.

Kde to v Itálii už udeřilo?

Určitě je dobré vědět, jestli region, z kterého se vracíte, je zasažený koronavirem. V současné době se jedná o deset obcí v Lombardii (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) a jednu v Benátsku (Vo' Euganeo). Tato čísla se ale mohou rychle změnit, proto je dobré sledovat informace v médiích o aktuální situaci.

Navíc se vyhnete i dalším nepříjemnostem. Obce, které se nacházejí v izolaci, totiž není možné navštěvovat a ani je opustit. V případě porušení pravidel hrozí trestní stíhání a vysoké pokuty. Situaci kontrolují italské bezpečnostní složky.