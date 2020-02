Jestli se Česko něčím může chlubit, tak mimořádně bezpečnými bankovkami a zatraceně neschopnými padělateli. V zemi se stále objevují pokusy o tvorbu falešných peněz, jsou ale většinou tak špatné, že je lze rozeznat pouhým okem. Těm pravým bankovkám se ani nepřibližují. Česká národní banka (ČNB) si to vysvětluje komplexností ochranných prvků. Pokud by se ale někomu přeci jen dostala do ruky „papírovka“ s podezřením na padělek, člen bankovní rady ČNB Vojtěch Benda poradil, na co se zaměřit.

Podle ČNB bylo v roce 2019 zadrženo na území Česka 1014 padělaných a pozměněných českých bankovek a mincí. Říká, že je to málo, v přepočtu na obyvatele to vychází zhruba 1 padělaná bankovka na 10 tisíc obyvatel. Navíc podle ní platí situace z předešlých let, že padělky jsou velmi špatné kvality. „Převažuje takové to domácí padělání bez ochranných prvků,“ přibližuje Benda.

Tyto bankovky měly celkovou hodnotu 1,2 milionu korun – jen zlomek v poměru k celkové hodnotě oběživa, která činí 644 miliardy korun. Nejčastěji byla padělaná tisícovka, z mincí koruna. V těsném závěsu je dvoutisícovka a pětistovka. Většina kusů byla zadržena v Praze, následované Plzní, Ostravou a Brnem. Do statistiky se dostal také Žďár nad Sázavou, což je podle Bendy dané náhodou, policii se zde loni podařila velká akce.

Padělky bankovek se podle zdařilosti hodnotí od jedničky do pětky. Jedničky jsou nejdokonalejší a je velmi komplikované je odhalit, pětky jsou pak propadáky na úrovni peněz z hry Monopoly. Padělky zadržené v Česku v roce 2019 byly z drtivé většiny čtyřky, tudíž špatné padělky. Nejvěrněji vypadaly čtyři kusy bankovek, které se dostaly na úroveň dva.

Přes osmdesát procent všech falešných peněz bylo vytisknuto na inkoustové tiskárně, pár jich bylo vytvořeno na barevné kopírce. Dřívější způsob, kdy padělatelé ručně kreslili peníze, se již prakticky nevyskytuje, dnes se to nevyplatí. ČNB ale takovými zločinci nepřestává být fascinovaná. „Člověk žasne, kolik to dalo práce. Občas si říkáte, jestli by nebylo lepší prostě najít si brigádu a ty peníze si vydělat,“ říká Benda s tím, že ruční namalování papírové stovky muselo trvat hodiny. „Asi to byla osobní věc, že si ten člověk chtěl dokázat, že to zvládne,“ spekuluje bankéř.

Mince se padělají zejména u euro

Na území Česka bylo zadrženo i několik padělaných a pozměněných eurobankovek (607) a dolarů (96). Šlo nejčastěji o bankovky v hodnotě 20 euro, 50 euro a 100 dolarů. ČNB upozornila, za nimi nestojí Češi, jde o peníze, které k nám dostaly zvenčí. „To jsou padělky z Evropy, zejména z Itálie,“ vysvětlil Benda a dodal, že Itálie má v této oblasti dlouhou tradici. Tyto padělky jsou také obvykle výrazně kvalitnější než ty české. Převažují stupně dva a tři, plus se u eur častěji padělají mince.

Samostatnou kategorií jsou napodobeniny bankovek. To jsou peníze, které byly vyrobeny za jiným účelem než aby se „tvářily“ jako pravé v oběhu. Patří sem divadelní peníze, reklamní či upomínkové předměty nebo napodobeniny pro pohřby a svatby. Zákon je nezakazuje, musí ale splňovat určité parametry, aby bylo dopředu jasné, že to nejsou skutečné peníze. ČNB na ně proto upozorňuje také.

Celkově hodnotí Česká národní banka situaci s padělky jako dobrou. „Počet zadržených padělků v České republice je již několik let stabilně nízký, což znamená, že se české bankovky a mince dají v mezinárodním srovnání označit za velmi bezpečné. Přesto bychom při přijímání bankovek neměli rezignovat na jejich kontrolu,“ míní Benda. „Čert nikdy nespí, padělatelé jsou aktivní,“ zdůrazňuje.

Hodně napoví už papír

Šance, že člověk v Česku narazí na povedený padělek bankovky, je velmi malá. Ale dělat, kdyby se to náhodou stalo? V takový moment přichází na řadu kontrola ochranných prvků. Okamžitou odpověď poskytne UV lampa, ale tu většina lidí doma nemá, tudíž musí prvky zkoumat jeden po druhém.

Benda to demonstroval na dvoutisícovce. Lidé ji používají stále častěji, což se dá vysvětlit růstem platů a mezd v Česku. Zločinci ji z tohoto důvodu také stále častěji padělají.

Kde se nachází ochranné prvky na dvoutisícovce. | Archiv Blesku

Nejdříve je třeba zkontrolovat papír. Bankovní papír je specifický, navíc na lícní straně by měl být citelný hlubotisk. Pak se na ni podívejte proti světlu a různě s ní natáčejte. Sedět musí okénkový přerušovaný proužek, na kterém je napsaná nominální hodnota a který mění barvu.

„Dalším ochranným prvkem jsou barevná vlákna, jsou asi šest milimetrů dlouhá a zapuštěná v tom papíru,“ popsal Benda, na co si také dát pozor. Zkontrolovat by se rovněž měla soutisková značka. „Je oboustranná a z každé strany na sebe navazuje a vytvářejí jednolitý obrazec,“ říká bankéř. Nesmí chybět ani skrytý obrazec. „Pokud je bankovka pravá, proti světlu se tam musí vybarvit nominální hodnota,“ vysvětluje Benda, jak funguje.

Kontrolu si zaslouží i proměnlivá barva nebo iridiscentní pruh. „A poslední významný prvek je mikrotext, nalezneme ho v pravém pruhu vedle hodnoty 2000,“ řekl Bankéř s tím, že se nachází i na dalších místech dvoutisícovky.

Pokud z této kontroly vyhodnotíte, že bankovka může být padělané, v žádném případě s ní neplaťte a odevzdejte ji na policii. Placení z falešnými penězi je trestným činem.