Supersilná koruna potěšila dovolenkáře. Prolomila hranici 25 korun za euro

Koruna ve čtvrtek po překvapivém zvýšení sazeb Českou národní bankou posílila pod 25,00 Kč/EUR. Po čtvrthodině od oznámení rozhodnutí se obchodovala dokonce za 24,92 Kč/EUR. Vyplývá to z údajů na webu Patria Online. Podle ekonoma ING Jakuba Seidlera jde o nejsilnější hodnotu od března 2012. Zároveň je to dobrou zprávou pro všechny, kteří si chtějí vyměnit koruny na eura před cestou do zahraničí.