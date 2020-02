V Itálii se začíná šířit obava kvůli novému koronaviru. Na letištích tak probíhají masové kontroly cestujících. „Procházeli jsme koridorem, kde každému měřili teplotu. Kdo ji měl zvýšenou, musel jít do péče zdravotníků,“ popsal Blesk Zprávám Čech Martin Š. (28) návrat z Milána. O to víc byl v šoku po návratu do Česka. Na Letišti Václava Havla se o cestující z letu z rizikové oblasti podle něj nikdo nezajímal, potenciální pacienti se rozprchli do města v rouškách. Letiště se hájí. Mluvčí Roman Pacvoň uvedl, že je letiště připraveno a o víkendu zavedlo přísnější hygienická opatření.