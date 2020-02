Lékaři u propuštěných pacientů komplikace neočekávají, za celou dobu hospitalizace neměli žádný zdravotní problém.

„Měli jsme štěstí, že to byli mladí lidé, inteligentní, odolní,“ uvedla ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová.

Koronavirus ONLINE: Čechy pustili z karantény. Těší se na vlastní postel

Podle ní s pěti Čechy nebyl žádný problém, karanténě se podrobili dobrovolně. Po celou dobu sice nemohli vycházet ven, ale měli samostatné pokoje a mohli komunikovat se svými rodinami. „Snažili jsme se ale, aby měli pocit volnosti co největší,“ podotkla Roháčová.

„Tato infekce je sdělná vzduchem, kapénkami, čili je velmi podobná ve svém chování chřipce. Takže ti pacienti, kteří přicházejí jako pacienti, kteří se ocitli někde v té zóně, nemají přímý kontakt a mají nějakou potíž, tak jsou samozřejmě přijímáni na samostatné pokoje,“ uvedla doktorka Roháčová.

„Pokud by se stalo, že by ten pacient byl pozitivní a měl tento typ viru, což samozřejmě nemůžeme do budoucna vyloučit, potom ti pacienti jsou také na samostatné jednotce a v podstatě jsou ošetřováni personálem týmu pro rizikové nákazy,“ podotkla.

V Česku bylo zatím kvůli podezření na nákazu testováno 77 lidí, u nikoho se nemoc neprokázala, řekl dnes novinářům před jednáním vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).