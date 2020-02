Pětice Čechů, která byla evakuována z ohniska nákazy koronaviru Wu-chan, bude mít nový „domov“. Kristýna Hermannová z Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce o tom informovala na tiskové konferenci ke koronaviru. Češi budou do konce karantény v oddělených pokojích, aby měli větší pohodlí. Experti nevyloučili, že by se toto vysoce infekční onemocnění dostalo i k nám, větší obavy mají ale z klasické chřipky. Podle ředitelky hygienické stanice Zdeňky Jágrové by měli lidé dodržovat hygienické návyky jako časté mytí rukou. Užívání nekvalitních roušek pak prohlásila za zbytečné.

Specialisté shrnuli, co o koronaviru víme. „Je to kapénkové onemocnění a také víme, že se přenáší rychleji než SARS nebo MERS,“ zmínila Kristýna Hermannová z kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce.

„SARS a MERS ale měly úmrtnost mnohem vyšší. Tady je smrtnost nízká a v řadě případů je průběh té nemoci mírný. Ne vždy totiž pacient je na respirátoru,“ doplnil následně Milan Trojánek, rovněž z Kliniky infekcí a tropických nemocí, který zdůraznil, že není důvod k panice.

Experti se shodují, že Češi nejsou ohroženi. Přesto by měli dodržovat hygienické standardy. Zdůrazňují pak mytí rukou. „Máme tu pro nás horší chřipkovou sezónu. Důležité je také říct, že ta obyčejná rouška za 1,50 korun nepomůže. Nutná je opravdu ta hygiena,“ doplňuje ředitelka hygienické stanice Zdeňka Jágrová a zopakovala tak, že bez respirátoru je rouška zbytečná.

Chřipka v ČR zabije ročně i 2 tisíce lidí. Nakaženými jsou pak v 15 procentech dospělí a ve 30 procentech děti. „Na chřipku je několik zdrojů infekce téměř všude. Netuším, proč je v ČR tak negativní názor na očkování. Je neskonale nízké procento očkovaných,“ zoufá si Jágrová.

Pětice Čechů: Mají celý život u sebe v kufru

V Nemocnici Na Bulovce je i pětice Čechů, kteří byli evakuováni z ohniska nákazy Wu-chan. Musí být v karanténě kvůli inkubační době. Hermannová prozradila, že nyní mají nový „domov“.

„Jsou na infekční klinice na akutních lůžkách, kde je sto míst. Pokud bude zapotřebí vzít další lidi do karantény, budeme je muset znovu přesunout,“ zmínila s tím, že nyní má každý větší soukromí.

„Bude to pro ně jednodušší, mají tam v kufrech celý svůj život. Jsou rádi, že tu jsou, nechtějí ohrozit rodinu, ale mají nyní větší klid. Přeci jenom 14 dní s cizími lidmi není nic jednoduchého,“ konstatovala ředitelka hygienické stanice Zdeňka Jágrová.

Hermannová rovněž dodala, že nové testy na pětici neplánují, pokud se neobjeví příznaky. Uvedla také, že většinou se první symptomy objeví už po 10 dnech.

Zdeňka Jágrová, ředitelka hygienické stanice, Kristýna Hermannová a Milan Trojan z Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce mluví o Koronaviru | Blesk - Nikola Forejtová

Koronavirus se šíří extrémně rychle a v prvních příznacích se podobá klasické chřipce. Nemocní mají horečku, kašel a problémy s dýcháním. U některých pacientů může nemoc vést k zápalu plic a jejich následnému selhání. Obětí nákazy koronaviru je prozatím 494, daších 24 tisíc lidí je nakažených.

Právě i proto, že se nemoc podobá chřipce, na kterou v ČR ročně zemře až 2 tisíce lidí, se sešli specialisté v pražské Nemocnici Na Bulovce, aby informovali veřejnost o možném „čínském“ nebezpečí a především pak o „českém“ nebezpečí.

Jágrová nevyloučila, že by se koronavir dostal až do Čech. Myslí si ale, že máme dobrá opatření a že se s nemocí dokážeme lépe popasovat, nežli v Asii. „Nejsem znalec Číny, ale kdyby tam měly takovou evropskou zdravotní péči, nebylo by to tak kritické,“ uvedla.

Podle expertů je primárním problémem to, že toho o viru příliš nevíme. Podle ředitelky hygienické stanice budeme o mnoho moudřejší za měsíc.