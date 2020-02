Jeden z pětice Čechů letecky evakuovaných z čínského Wu-chanu Daniel Pekárek (21) aktuálně tráví čas v karanténě na infekčním oddělení v pražské Nemocnici Na Bulovce. Lékaři na tom trvají z důvodu rizika, které představuje 14denní inkubační doba smrtícího koronaviru. Daniel, který studuje na Wuchanské univerzitě, pro Blesk Zprávy popsal, nejen jak probíhal let a následná vyšetření, ale také prozradil, co mu v asijské zemi z Česka nejvíce scházelo.

V noci z neděle na pondělí přistál na ranveji pražského letiště vládní speciál s pěti Čechy a dvěma Slováky evakuovanými z Wu-chanu, epicentra nákazy koronavirem.

Nejprve je však spolu s lidmi z dalších 30 zemí přepravilo francouzské letadlo do Bruselu. Na palubě bylo celkem 250 lidí, a jak uvedl francouzský tisk, 36 z nich vykazovalo chřipce podobné příznaky, které mohou signalizovat právě koronavirus.

Smrtící virus ONLINE: Katka i s miminkem letí domů. V karanténě lidé z další výletní lodi

„Výtěry nejsou příjemné, ale nic, co by se nedalo vydržet“

Agentura Reuters během úterý informovala, že testy podstoupilo také devět navrátivších se Belgičanů. Jeden z nich měl na nákazu novým typem koronaviru pozitivní výsledek. Tamní úřady nicméně uvedly, že muž netrpí žádnými příznaky onemocnění a že je v dobrém zdravotním stavu.

Video Češi z Wu-chanu jsou doma: Odvezli je rovnou na Bulovku - Lukáš Červený

A jak vyšetření probíhala u Daniela? „Testy nám dali hned po příjezdu. Na odběry krve už jsem celkem zvyklý, nicméně výtěry z krku a nosu nejsou moc příjemné. Ale není to nic, co by se nedalo zvládnout,“ popsal mladý Čech pro Blesk Zprávy.

Chyběla mu rodina a mléčné produkty

Odpověděl i na to, jak zvládá karanténu a s ní spojené nucené odloučení od rodiny. „S rodinou jsme se neviděli velmi dlouhou dobu, někdy od srpna minulého roku. Myslím si, že ty dva týdny v porovnání s tím nejsou moc dlouhé a dá se to zvládnout. Možnost návštěvy tu je, nicméně bych osobně radši počkal pro jistotu ty dva týdny,“ řekl.

Hromada mrtvých těl: Bloggerovo video z Wu-chanu šokovalo svět. Policie ho zatkla

Daniel už několikrát také zmínil, že je vděčný za pomoc, která se jemu a dalším evakuovaným dostala. „Jsem rád, že jsem v Česku. V Číně se mi líbilo, nicméně je dost věcí, které mi z Česka chyběly. Na prvním místě určitě rodina, potom hlavně mléčné produkty a některé čokolády,“ přiznal student a dodal: „V nemocnici je zatím všechno v pohodě, podle mě se nám dostává dostatečné péče a chovají se k nám hezky.“

„Situace je pod kontrolou, ale všichni nosí roušky“

A díky své partnerce, která v Číně zůstala, má dokonce stále čerstvé informace z místa dění. „Přítelkyně je v pořádku, nenachází se ve Wu-chanu, ale ve městě Siao-kan, které s Wu-chanem sousedí a nachází se také ve stejné provincii. Situace je podle ní pod kontrolou, nicméně všichni nosí roušky,“ řekl Blesk Zprávám a oznámil, že by se do Wu-chanu v budoucnu rád vrátil.

„Jakmile se situace uklidní, rád bych dokončil studium. Nicméně v blízké době školy ve Wu-chanu plánují být uzavřené,“ uzavřel.