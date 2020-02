Válka mezi lékaři a Ministerstvem práce a sociálních věcí kvůli eNeschopence pokračuje. Nyní se ozvali i lékaři ze Sdružení mladých praktiků, kteří poukazují na to, že i když narozdíl od starších lékařů bývají technicky zdatnější, eNeschopenka je pro ně problém. Vyplňování eNeschopenky podle nich probíhá stylem „pokus-omyl“ a systém je plný nástrah. To je brzdí v tom nejdůležitějším - v péči o pacienty, protože musí bojovat s přebujelou administrativou.

Výrok ministryně Jany Maláčové, že eNeschopenka „bude miláčkem lékařů“, už se stal legendárním. Maláčová slibovala, že jim systém ušetří čas, papírování s tím, že je to velmi uživatelsky jednoduchá záležitost.

Lékaři si to ale nemyslí a od startu eNeschopenky poukazují na celou řadu problémů, které jim podle nich rozhodně čas nešetří, naopak jim ho ubírá, a oni se tak nemohou věnovat péči o pacienty.

Nyní se k odpůrcům eNeschopenek přidalo i Sdružení mladých praktiků, z nichž většina právě opustila školu a vrhá se do praxe. Ti vydali prohlášení, že eRecept, eNeschopenka a přebujelá administrativa jsou jim trnem v oku.

„U elektronických neschopenek se bohužel ukazuje, že nezáleží na tom, zda jste starý či mladý, jestli jste technicky zdatný nebo s technikou bojujete – všichni máme s tímto nedotaženým a nevyzkoušeným systémem stejné problémy. A ty nás brzdí od toho, na co jsme léta studovali a připravovali se – léčit pacienty,“ uvedla Markéta Pfeiferová, praktická lékařka a předsedkyně Mladých praktiků.

Linky podpory nefungují

„Sžívání s e-neschopenkou je problematické. Je to nová věc, nikdo nám nedal návod. Probíhá to proto stylem pokus omyl, nemáme žádnou informační podporu, na lince podpory se dokonce ozývá, že neexistuje. V systému je plno drobných chyb, které se řeší za pochodu, například nepřijímá římské číslice. Jde o drobné nástrahy, které ještě nejsou vypilovány,“ postěžoval si Norbert Král, praktik z Prahy.

Že linky podpory nefungují, na to si stěžovali lékaři Blesk Zprávám i v lednu. Dále si stěžují na to, že doba zpracování eNeschopenky je příliš dlouhá. Ministerstvo ale Blesk Zprávám sdělilo, že systém je plně funkční. To samé tvrdí i Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). „Na jednotlivá provozní zjištění je pak ve spolupráci s dodavatelem operativně reagováno v co nejkratší době. MPSV navíc opakovaně vyzývá lékaře, aby MPSV nebo ČSSZ sdělili konkrétní případy, kdy systém nefungoval, tedy v jakém čase a v jaké fázi zpracovávání, a u kterých konkrétních osob,“ uvedla Kateřina Brodská z tiskového oddělení resortu.

Od 1. 1. do 10. 2. bylo vydáno celkem více než 330 tisíc neschopenek. Ministerstvo Blesk Zprávám řeklo, že úpravy či vylepšení systému se týkají výhradně technické stránky.

„Samotné úpravy systému jsou pak nasazovány během víkendů, doposud šlo např. o uživatelská zlepšení týkající se aplikace eNeschopenky na ePortálu ČSSZ nebo notifikací,“ řekl Jan Brodský z tiskového oddělení.

Systém odmítá dlouhé adresy, problémy jsou s cizinci

„Problém je s vyplněním adresy, kde pacient bude, například když je adresa příliš dlouhá. Pacienti i zaměstnavatelé nám volají zmatení, proč jsme eNeschopenku neodeslal, a my odeslali. Jako mladí praktici elektronizaci samozřejmě vítáme, vymýšlela ji dokonce naše odborná společnost, ale bohužel se toho chopil český úředník a udělal z toho něco, co je nefunkční,“ řekl Vojtěch Mucha, místopředseda Mladých praktiků.

„Projekt eNeschopenek považuji za krok vpřed. Pokud systém funguje, tak lékařům opravdu čas šetří. Bohužel byl ale spuštěn bez odzkoušení, takže v ordinacích stále narážíme na situace, které lékaře naopak velmi zdržují, například při ošetřování pacientů s cizí státní příslušností,“ říká Emmanuela Fernandová, praktická lékařka z Brna, a dodává: „Někdy musím také řešit to, že eNeschopenka neprošla systémem, aniž bych se o tom dozvěděla, a pacient tak vlastně oficiálně v pracovní neschopnosti není. To však zjistím, až když mi nejde odeslat kontrolní hlášení. Tyto věci řešíme za pochodu, což je při plné čekárně pacientů značná komplikace.“

Znechucení lékaři: Ať úřadují úředníci

Mladí lékaři sepsali memorandum, ve kterém uvedli: „Chceme dělat práci, kterou jsme studovali a na jakou se těšíme, léčit pacienty, vzdělávat sebe a další generaci lékařů. Nechceme úřadovat – to ať dělají úředníci, kteří jsou za to placeni. Přidávání administrativy ohrožuje zdraví pacientů.“

Podle Muchy je k sepsání vedla znechucenost nad sliby politiků o krocení úředního šimla, které se však neděje. „Papírová administrativa je jen vyměňována za elektronickou, která však obvykle neplní svou hlavní funkci ušetření času. Příkladem je eRecept s velkou složitostí inicializace a nebezpečím zneužití elektronického podpisu, ale zejména aktuální eNeschopenka, která přesouvá práci úředníků na zdravotníky a díky její nepřipravenosti musí být prosazována výhružkami,“ cituje Vojtěch Mucha z memoranda.

Ústupek v případě lístku na peníze

„V minulých dnech proběhlo jednání mezi resortem a Sdružením praktických lékařů (SPL), kde došlo k vyhodnocení prvního měsíce fungování systému eNeschopenky a obě strany se shodly, že tento systém je funkční,“ sdělil Brodský z tiskového oddělení. Ministerstvo podle něj přišlo se vstřícným řešením ohledně vystavování tzv. lístku na peníze, který již nebude vázán na faktickou kontrolu pacienta u lékaře. „Byla také domluvena další a intenzivnější komunikace mezi ČSSZ a SPL ohledně řešení technických a IT záležitostí,“ dodal Brodský.