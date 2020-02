Orkán Sabine odřízl tisíce domácností od elektřiny, stromy padaly na auta a vítr ničil střechy i domy. Pojišťovny už se připravují na nápor klientů, nicméně víte, zda máte uzavřené to správné pojištění? A co dělat, pokud vám živel poničí majetek? Právníci zároveň varují, že některým pojišťovnám se nebude chtít za škody platit - na co máte v těchto případech nárok?