Maso se u Čechů těší velké oblibě. V útrobách každého z nás zmizí v průměru až 80 kilo tmavého i světlého masa, aspoň podle dat z roku 2018. To je o 10 kilogramů více, než je průměr v Evropě. Podle experta na výživu Martina Škáby jsou navíc Češi „šelmy, co ani nežvýkají“. Ti, kdo rádi dodržují tradice, by si ale měli nechat zajít chuť. Konec února nám totiž přinese masopust a s ním i 40denní postní období. Podle výživových poradců vyřazením masa z jídelníčku sice značně ulehčíme svému trávení, zároveň si ale můžeme také uškodit.

Zabijačky dosahují svého vrcholu a na řadě míst v Česku si můžeme dopřát pořádnou hostinu. Jitrnicím, jelítkům a vepřovým hodům se ale pomalu blíží dočasná stopka. Už příští týden bude tučný čtvrtek a počínaje 26. únorem bychom měli podle tradice vyřadit na 40 dní maso z jídelníčku.

Vepřové hody přilákaly na náplavku tisíce Pražanů | Eva Fornálová

Odbornice: Stabilně se přejídáme

„Vyřazení masa vyplývá z liturgických a křesťanských textů. Naši předci jedli přirozeně podle toho, jak jim to dovolovala příroda. Střídaly se jim tak cykly půstů a hodování. My se konstantně přejídáme,“ míní výživová poradkyně Hana Mojžíšová.

Pro Čechy je tak půst pořádná výzva. „Velký problém Čechů je, že masa spotřebují opravdu hodně. Konzumují jej i dvakrát nebo třikrát denně,“ konstatoval pro Blesk Zprávy výživový poradce Martin Škába. A data z roku 2018 mu dávají za pravdu. Průměrný Čech spořádá i 80 kilogramů masa ročně, to je o 10 kilo více, než je průměr v Evropě. Předhánějí nás ale Američani, ti zhltnou i 100 kilo za rok.

Na tom, že jsou Češi spíše „masožravci“, se oslovení odborníci shodují. „Největší problém bývá nadměrná konzumace často nekvalitních uzenin. Zvýšený příjem masa se pak někdy pojí s vyšším příjmem nasycených tuků a energie. Jejich nadbytek může s dalšími rizikovými faktory vést k civilizačnímu onemocnění,“ řekla Blesk Zprávám také nutriční terapeutka Sandra Figalová.

Nadváha, obezita i rakovina tlustého střeva jako populační hrozby

Pro zajímavost, právě kardiovaskulární onemocnění trápí většinu Čechů a rakovina tlustého střeva je u nás nejčastějším onkologickým problémem.

Nadváhou a obezitou pak trpí více jak 57 procent dospělé populace a trvale také roste počet pacientů s vysokým tlakem a lidí s diabetem II. typu, tedy získaného.

„Většina Čechů konzumuje dvakrát až třikrát denně maso, to je pro tělo velmi zatěžující. Nemusíte mít příznaky nebo obtíže, ale když se na to podívá lékař z dlouhodobosti a genetiky, tak jsme nikdy tolik masa nejedli. Češi jsou navíc jak šelmy, oni to maso zhltnou. Žvýkání je přitom nezbytné pro snadnější trávení a pro postupné vylučování trávicích šťáv,“ doplnil Škába.

Pozor na ztrátu bílkovin

Čechům, pokud nepočítáme vegetariány a vegany, by tak krátkodobé vyřazení masa spíše prospělo. Expert ale varuje před zbytečným psychickým stresem.

„Pokud se člověk rozhodne dát pryč na nějakou dobu maso, tak je to super. Já ale propaguji propojení stravy, pohybu a práce s myslí. Pokud se totiž změnou stresujete a nejste s tím v hlavě srovnaní, tak je ten stres ničivý,“ míní Škába, který dlouhodobě spolupracuje s lékařem Davidem Frejem na systému té nejlepší cesty ke zdravému metabolismu.

Maso je ale navíc důležitou součástí našeho jídelníčku. „Bílkovina nejvíce zasytí. Člověk se tak po vyřazení masa musí hlídat, i pokud zajde do vegetariánské restaurace nebo si jídlo připravuje sám, aby neskončil na kuskusu s mrkví. Když si totiž dám třeba risoto, nebo sacharidové jídlo, můžu mít za chvíli zase hlad,“ vysvětluje Mojžíšová s tím, že po vysazení nebo omezení masa si musí člověk příjem bílkovin pohlídat.

„Je také výborným zdrojem vitaminu B12, železa a dalších velmi důležitých látek, které nám při čistě rostlinné stravě mohou chybět. Občasné omezení masa v jídelníčku ale rozhodně není na škodu,“ dodává k tomu Figalová.

Výborným zdrojem bílkovin je třeba luštěnina | iStock.com

Jak maso nejlépe nahradit?

Kdybyste se rozhodli jít s tradicí a maso vyřadit, jako první se ulehčí vašemu trávení. To má totiž s masem, především hovězím a vepřovým, problémy a vydá až 40 procent energie na jeho rozklad.

Podle Škáby si tak oddychnou střeva a pokud se člověku podaří získávat potřebné vitamíny a bílkoviny, nejspíše bude mít i více energie. „Stojí za to nahradit maso aspoň masokostním vývarem – kost plus šlachu plus zelenina. Zaprvé to připomíná chuť masa a zadruhé to dodává aminokyseliny. Bezhlavé vyloučení masa by lidem ale mohlo ublížit,“ dodává závěrem.