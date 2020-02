V Discolandu, který patřil Ivanu Jonákovi (†59), se něco děje. „Teď se tam nestaví, ale až do podzimu tam něco vrtali,“ potvrdil Blesk Zprávám Jan Jeřábek, majitel sousedního hotelu. Podle něj byl Jonák odsouzený za objednávku vraždy své manželky Ludviky (†34) dobrý soused. Postaví tam firma stavitele Petra Michovského obytný dům? Zeptali jsme se i pamětníka, jak to uvnitř vypadalo v době největší slávy podniku.

Omšelá, posprejovaná fasáda domu na velmi lukrativním pozemku v pražské Libni - za blíže neurčenou částku ji v roce 2018 koupil stavitel Petr Michovský. Tou dobou byl Ivan Jonák už dva roky po smrti a prodávajícími byly jeho dvě dcery, které po otci zdědily nejen Discoland Sylvie, ale také dluhy.

„Jonák byl dobrý soused a bombarďák“

Na původního majitele vzpomíná Jan Jeřábek, vlastník sousedního hotelu: „On ten barák postavil na černo. Tenkrát dostal pokutu 50.000, ale to pro něj nic nebylo, když měl denně obrat čtvrt milionu.“ V době největší slávy jste zde mohli potkat hvězdy showbyznysu, politiky i rychlokvašené milionáře. Tam, kde se svíjely gogo tanečnice, by dneska mohl být sklad - už dva roky pronájem za 35.000 měsíčně nabízí realitka Edox, a stále marně.

Možná se to ale změní. Stavitel Michovský už v minulosti potvrdil, že s nemovitostí má plány. „Co já vím, tak poslední informace mám z léta a vedle Discolandu by měly vyrůst bytovky,“ řekl Blesk Zprávám Jeřábek. Mezi oběma budovami je totiž proluka. Vyjádření stavební firmy se nám zatím získat nepodařilo s odůvodněním, že informovaný manažer je momentálně pracovně velmi vytížený.

V době, kdy světelný nápis Discoland vábil k návštěvě, otevíral v sousedství svůj podnik. „Pro mě to nebyl parťák, věkově se blížil spíš k tátovi. Ale jako soused byl dobrý, to je bez debat. Akorát si občas hrál na bombarďáka,“ vzpomíná hoteliér. Podle něj problémy tehdy nepředstavoval ani provoz: „Bor*el nedělali, měl to výborně odhlučněné. Akorát, když otevřel okno, tak to stálo za to. Ani jsme nemuseli volat policajty, to obstarali sousedi od naproti.“

Jonák mezi vězením a smrtí

Ivan Jonák si odseděl za objednávku vraždy své manželky Ludviky plný trest - 18 let. I když sám spoušť nezmáčkl, o své nevině, na které trval až do smrti, soud nepřesvědčil. Motivem zřejmě byly majetkové neshody. Jonák totiž nebyl jediný vlastník. Byla zde manželka Ludvika, s níž už nežil, a dalším majitelem byl Helmut Huger z Německa, který stavbu na začátku zafinancoval.

Po odpykání trestu v roce 2014 se Jonák opět stal středem pozornosti a měl velké plány, ale ne dost peněz. Nemohl vyplatit podíl svým dvěma dcerám, který zdědily po zavražděné matce. A ty chtěly chátrající budovu prodat. Neshody nakonec vyřešila smrt - Ivan Jonák zemřel 24. února 2016 v osamocení a bez majetku ve svém bytě v Kobylisích na komplikace spojené s cukrovkou.

Zlatá éra Discolandu

Discoland se stal symbolem 90. let. Ale všechno mohlo být také jinak. Ještě před ním existovala totiž diskotéka Movi. S jejím majitelem si ale osud ošklivě zahrál.

„Moje tehdejší manželka Bára měla nejlepší kamarádku Mirku Novotnou a jejímu manželovi patřila diskotéka Movi v horním patře Paláce kultury. To bylo hned po revoluci. A tam se hodně scházeli Albánci, jel tam kokain, byly tam společnice ... To byl fenomén už před Jonákem“, vzpomíná na počátek 90. let David Hájek. Podle něj tenhle podnik měl slušně „našlápnuto“, a měl by ještě větší úspěch, než ho ochromila mozková mrtvice. Podnik, který potřeboval ve vedení silnou ruku, šel ke dnu.

David chodil do Discolandu a při pohledu zpět Jonákův podnik nijak nešetří: „Byla to nabubřelá vekslácká diskotéka na půl s bordelem. Kdybyste shrnuli veškerý nevkus 90. let a jejich kočičí zlato, tak to byl Discoland Sylvie.“ Podle něj tam lidi nechodili tancovat, ale spíš se předvádět. „Byl to společenský styk pro lidi určité kategorie - pro lidi, kteří do ní patřili, nebo chtěli patřit,“ řekl Blesk Zprávám.

Muzika Davida baví od mládí, ale do Discolandu chodil jako doprovod. O hudebním zážitku to prý opravdu nebylo. „Hudbu tam nikdo zas tak moc neřešil. Původně tam hrál Michal Mikštajn, ale ukázalo se, že lidi spíš odrazuje. Ale Jonák tam potom přetáhl jiného dýdžeje, to byl takový discolandový pouštěč desek. Kdyby tam mačkala čudlík opička po lobotomii, tak by to vyšlo na stejno.

Zatímco Discoland Sylvie Jonák pojmenoval po své první dceři, bar, který byl uvnitř, měl jméno po druhé - Veronika. Právě tam majitel často sedával s VIP hosty a řešil svoje záležitosti.