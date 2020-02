Pavel začal ztrácet zrak až na základní škole ve 4. třídě. Z té doby si ještě pamatuje barvy a písmena. „Pak se mi ale odchlípla sítnice a já během 5 let přišel o zrak. Naštěstí to nebylo ze dne na den, takže se s tím člověk tak nějak naučil žít. V páté třídě jsem ještě viděl dost, ve třeťáku na střední jsem zjistil, že už to není ono. Bylo to nepříjemné, ale asi ne tak, že by mě to poznamenalo,“ říká optimistickým hlasem Pavel.

Pavel se učil Braillovo písmo, střední školu ukončil maturitou a začal studovat vysokou školu. Pár jich vystřídal a sebekriticky přiznal, že mu ke studiu chyběla motivace. Raději si tedy udělal kurz a nyní pracuje jako masér.

Přístroj rozezná obličeje i barvy

Mladý muž je velkým fanouškem moderních technologií a byl velmi rád, že si mohl otestovat asistenční pomůcku, založenou na umělé inteligenci, která dokáže nevidomým nejen přečíst text, ale také rozezná barvy, bankovky, zboží v obchodě, dokáže rozeznat tváře a říci, kolik je hodin, jen pouhým namířením zápěstí na kameru. Přístroj velikosti prstu se řídí hlasovými příkazy i gesty rukou. Přístroj OrCam MYEye váží jen 22 gramů a dá se připevnit na jakékoliv brýle.

„Umí to rozeznat jakýkoliv tištěný nebo i digitální text, tedy i ten na mobilu, umí číst jídelní lístky, já tuto pomoc oceňuji např. při čtení různých cedulí, např. na úřadech,“ popisuje Pavel a ukazuje, jak dokáže přístroj rozpoznat pohlaví osoby, která stojí před vámi, a uživatel si může sám nahrát doplňující informace, jako je jméno osoby.

Pavel: Jsem rád, že nemusím otravovat prodavačky

Pavel ocenil přístroj zejména v supermarketu a v práci, kde mu pomáhá přečíst dárkové poukazy na masáže.

„S maminkou jsem to testoval v obchodě, kdy kupovala dárek k narozeninám. Bral jsem si do rukou lahve a stačilo mi, když mi přístroj přečetl název alkoholu. To mi stačí, protože když člověk nemá vidící doprovod tak musí otravovat prodavačky,“ usmívá se Pavel.

„Líbí se mi, že to umí rozpoznávat čárové kódy. Pokud máte v lednici pět krabiček se sardinkami, tak si je pomocí čárových kódů můžete popsat a uložit do databáze i s popiskem. Člověk si tak může zorganizovat věci v domácnosti,“ pokračuje mladý muž.

„Také to umí rozpoznat barvy, takže já si tím vyfotím tričko nebo ponožky a díky tomu vím, že si neberu růžové ponožky s hvězdičkami,“ dodává Pavel.

Nicméně Pavel trochu bojuje s namířením dokumentů na kameru, nebo i s gesty, kterými lze přístroj ovládat.

Cena? 70 tisíc

„Je třeba dokument namířit na kameru, pokud chcete přečíst text, někdy se mi stane, že to dám příliš vysoko nebo nízko, případně vzhůru nohama, ocenil bych, aby mě přistroj upozornil,“ řekl Blesk Zprávám Pavel.

Přístroj vyjde zhruba na 70 tisíc korun. „Je v jednání, aby na pomůcku úřady schvalovaly příspěvky,“ uvedla ředitelka nadace Světluška Gabriela Drastichová.

Na celý rozhovor s Pavlem a ukázku, jak OrCam MyEye 2 funguje, se můžete podívat zde:

Video Nevidomý Pavel hovoří o vynálezu, který usnadní zrakově postiženým lidem život. - Andrea Ulagová, Blesk

Společnost OrCam chce v budoucnu posunout schopnosti přístroje dále. Uživatel by pak mohl hlasovým povelem přístroji zadat, aby vyhledal specifické informace z textu nebo displeje - například telefonní číslo, datum nebo věty obsahující určité slovo. Podle Irieho Meltzera, ředitele obchodního rozvoje pro střední a východní Evropu ve firmě OrCam, bude zařízení schopno také identifikovat vybrané předměty, například židli či dveře, a uživatele k nim nasměrovat.

Celosvětově je přístroj OrCam MyEye 2 k dispozici ve 25 jazycích a 48 zemích, v Česku od podzimu 2018. Společnost vyvíjí také asistenční technologie pro lidi s postižením sluchu.