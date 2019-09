Nevidomí poznají barvu po hmatu: Problémy ale mají při hledání práce

Hledání práce, nákupy v obchodě, chození do restaurací, rozhodování, co si vezmeme na sebe - to jsou pro nás běžné činnosti a záležitosti. Jak to ale zvládají nevidomí? Pro jejich život je zásadní stýkat se co nejčastěji s námi, vidoucími, ať už v příjemné kavárně nebo třeba na koncertě. Stejně tak je pro ně důležité chodit do práce, i když její získání není snadné. Jak zrakově postižení nakupují a vaří anebo jak zařídí, aby si ráno nevzali každou ponožku jinou?