„Do domu se nedostanete, ale za procházku to stojí,“ poradil ostatním vozíčkářům návštěvník Babiččina údolí. Poznamenal také, že vstupy jsou bez schodů a že místo projel na elektrickém vozíku.

Takových příspěvků jsou v aplikaci jménem VozíčkářMap skoro tři tisíce. Autor Miroslav Zeman se snaží vozíčkářům pomáhat už dvacet let. Sám říká, že často narážel na zásadní problémy.

„Jako by nikdo nezkoušel, jaké je to být uživatelem a spěchat na záchod, nebo si chtít rychle domluvit schůzku a hledat kavárnu. Prostě chcete vzít mobil a mrknout se, které objekty jsou nejblíž. V tu chvíli rozhodně netoužíte po tištěné publikaci Prahy 6 nebo PDF mapě Košic. Chodící člověk prostě otevře Google Maps, to jsme chtěli i my,“ nastínil pro Blesk Zprávy Zeman důvody k vytvoření aplikace pro handicapované.

Protože její autoři jsou Čech a Slovák, je v ní nejvíc míst zanesených právě z území Česka a Slovenska. V plánu je ale aplikaci rozšířit po celém světě. Už teď v ní vozíčkáři najdou víc než stovku míst po celé Evropě, a přidávají se další kontinenty.

Ženy dotahují muže úplně ve všem. Bohužel i v pití alkoholu, varuje adiktoložka

Několik parkovacích míst pro vozíčkáře označili autoři i na území Spojených států, v Číně nebo v Dubaji. Tam jeden z uživatelů aplikace na elektrickém vozíku otestoval i nejvyšší mrakodrap světa Burj Khalifu. Pochvaloval si bezbariérový přístup i WC se sklopnými madly a dostatkem prostoru.

Nové místo do mapy může přidat kdokoliv. Autor by měl uvést, jestli je vozíčkář, případně jestli byl na místě s elektrickým nebo mechanickým vozíkem.

I tak nízký schodek znamená pro vozíčkáře problém. | Mapotic, Mirek Zeman

Sám vozíčkář často narazí na problémy, které by zdravého člověka ani nenapadly, jen pár centimetrů vysoký práh pro ně může být komplikací. „Například vchod bez schodu je fajn pro uživatele mechanického vozíku. Ten na elektrickém ale potřebuje vchod s fotobuňkou,“ vysvětluje rozdíly Zeman.

Také se stává, že na internetu provozovatel místa uvádí, že je bezbariérové, realita je ale jiná. Jako například v na učilišti v Trnavě. „Škola deklarovala, že je bezbariérová. Ve skutečnosti je bezbariérový jen vestibul a tři třídy v přízemí. Jinak je plná bariér,“ uvádí uživatel Zdeněk.

„Pokud hoteliér přidá do své specifikace, že je hotel nebo restaurace bezbariérová, cílová skupina vozíčkářů tomu vlastně už skoro vůbec nevěří. To nás vlastně vedlo k dvěma základním věcem v naší mapě. Musíme přidávat maximum fotek a u těch ručně zadávaných musí být i ‚mandát‘ zadávajícího, tedy jestli to projel na vozíku nebo je chodící a ‚zdá se mu to bezbariérové‘. Každý si pak vybere, jakou váhu mu to dává,“ popisuje autor aplikace Miroslav Zeman problémy vozíčkářů.

Mapa upozorňuje i na absurdity

Vozíčkáři mezi sebou v aplikaci sdílí i lokace, které je na cestách naštvaly. V rubrice nazvané Bariérové absurdity se vysmívají místům, jež původně měly vozíčkářům sloužit, ale jsou jim spíš na obtíž.

Mladý pár prodal všechen majetek: Teď i s miminkem žijí v autobuse

Jedno takové místo je i v brněnské části Královo pole. Do městské haly Vodova vede hned pět schodů, bezbariérovost zde vyřešili obyčejnou deskou stlučenou z několika dřevěných prken. Nebezpečně vypadající výmysl posměšně okomentoval jeden z uživatelů slovy: „LOL. Velmi zlý pokus o nájezd.“

V Brně mají u vchodu do městské haly pro vozíčkáře nevyhovující nájezdovou rampu. | Mapotic, Miroslav Zeman

Absurdní je pro vozíčkáře situace i v budově bratislavského dopravního podniku. Na zákaznické centrum je tam pro ně složité se dostat: „Tady si osoba se ZTP může vyřídit kartičku, díky které může bezplatně využívat MHD. Vtip je v tom, že k přepážkám vede jeden schod a poměrně úzké dveře. Nevhodné pro jízdu na elektrickém vozíku. Na mechanickém se dovnitř dostanete jedině s doprovodem,“ popisuje vozíčkář Adam.

Jedna z uživatelek také upozornila další vozíčkáře na to, že v Trenčínském obchodním domě sice mají vybudované záchody pro invalidy, ale nemají k nim klíče. Radí tedy se na možnost vykonat potřebu právě zde nespoléhat.

Autoři přiznávají, že aplikace by bez pomoci ostatních neměla úspěch. proto vítají spolupráci všech, kteří chtějí pomáhat a do tvorby mapy se zapojit.