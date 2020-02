Chřipka se projevuje vysokou horečkou, i přes 39 stupňů. U nového koronaviru jsou také vysoké horečky, které neustupují, zejména u starších osob a lidí s oslabenou imunitou. Jsou však i mírnější formy koronaviru, bez horečky.

Při chřipce není bolest krku pravidlem, ani koronavirus se tak neprojevuje. Naopak bolest v krku je normální u nachlazení a jiných viróz.

Svaly u koronaviru většinou nebolí

Jak uvádí Ministerstvo zdravotnictví ČR, „horečky mohou být provázeny nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů.“ „Bolest svalů je spíše u chřipky, u nového koronaviru typicky ne,“ uvádí ale epidemiolog Rastislav Maďar.

Chřipka se projevuje suchým, dráždivým a vyčerpávajícím kašlem. Kašel je jeden ze zásadních projevů koronaviru, stejně jako chřipka zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest.

Podle epidemiologa je u koronaviru typická triáda: horečka, kašel, dušnost.

„Pokud má člověk horečku a nebyl v kontaktu s Číňany a ani nepobýval v zimním období v této zemi, jeho nákaza je nepravděpodobná,“ upozorňuje Maďar s tím, že za minulou sezonu 2018/2019 podlehlo chřipce 200 lidí. Pokud ale započítáme i smrtelné komplikace chřipky, počet úmrtí může jít do tisíců, upozorňuje Maďar.

„Lidé si příliš neuvědomují, jak nebezpečná může chřipka být, považují ji za běžnou virózu. Tu sice v chřipkové sezoně mohou dostat taky, chřipka je ale ta nejzávažnější z této skupiny sezonních nákaz,“ řekl Blesk Zprávám epidemiolog.

Zánět průdušek, srdečního svalu či mozku

Chřipka je vysoce infekční nemoc. Nejen kvůli koronaviru byste měli v době epidemie dodržovat přísnou hygienu. Pokud chřipkou onemocníte, měli byste nemoc vyležet a nepřecházet ji.

„Pokud někdo chřipku přechodí, může trpět dlouhodobým únavovým syndromem, který významně narušuje kvalitu života, nebo může mít i vážné komplikace, například zánět srdečního svalu, výpotek na srdci s dušností apod.,“ vypočetl komplikace Maďar.

Tím ovšem seznam problémů, které může chřipka způsobit, nekončí. Mohou se objevit přidružené komplikace jako ušní infekce, zánět obličejových dutin, zánět průdušek či zápal plic. „Dále také vzdálené komplikace jako např. myokarditida, vzácněji zánět svalů nebo mozku – encefalitida. Chřipka může zhoršit onemocnění srdce, astma, cukrovku,“ pokračuje epidemiolog.

Chřipka také značně oslabuje celkovou obranyschopnost organismu, výkonnost imunity a taky funkčnost lokální ochrany dýchacích cest.

„Lehce na to potom nasedne jiný virus nebo bakterie jako tzv. superinfekce, jako např. pneumokok, a pacientovi jde potom nezřídka o život,“ varuje Maďar.

Jistotu nemůže mít nikdo

Často se hovoří o tom, že koronavirus i chřipka jsou rizikové zejména pro seniory a pacienty s oslabenou imunitou. Koronaviru už ale podlehli i jedinci bez komplikací, stejně tak i chřipce.

„Ano, a děje se to prakticky každoročně, umřít na chřipku může i dítě nebo mladý a do té doby zdravý dospělý. Jistotu nemůže mít nikdo. Navíc se to může spojit s jinou akutní infekcí, chvilkově oslabenou imunitou. Neprospívá ani výraznější nadváha až obezita,“ doplňuje Maďar.

76 závažných případů a 14 mrtvých

V aktuální chřipkové sezoně bylo do 31. 1. hlášeno celkem 76 klinicky závažných případů, kdy museli být pacienti hospitalizováni, 14 lidí infekci podlehlo.

V Česku je momentálně 1865 nemocných na 100 tisíc obyvatel, což je v porovnání s minulým týdnem vzestup o 28,4 %. Nejvíce nemocných je v Jihočeském, Moravskoslezském a Plzeňském kraji. Nejvíce jsou nemocné děti do pěti let, nejvyšší nárůst nemocnosti (až o 127 %) je u osob ve věku 25–64 let.

Chřipková epidemie se rozmáhá i v dalších státech Evropy. Nejvíce nemocných je ve Slovinsku, Bulharsku, Lucembursku a Turecku.

Používejte dezinfekční gel nejen kvůli koronaviru

Hygienici doporučují v období nárůstu chřipkových onemocnění, aby se lidé vyhýbali místům s vysokou kumulací lidí, jako jsou nákupní centra, kina či MHD. Důležité je opakovaně si mýt ruce, popřípadě používat dezinfekční gely na ruce na alkoholové bázi. Riziko přenosu viru chřipky prostřednictvím rukou z kontaminovaných předmětů lze snížit i tím, že se nebudeme dotýkat rukama obličeje a mnout si oči.

Je vhodné jíst pestrou stravu, zvýšit přísun vitaminů ve formě ovoce a zeleniny, dbát na přiměřenou fyzickou aktivitu, dostatečný spánek a otužovat se. Doporučuje se také často větrat.