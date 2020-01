Matýsek (11) trpí kromě autismu i mentální retardací a problémovým chováním. Nezřídka kdy se dokáže poranit až do krve. Jeho matka se svěřila se svým příběhem organizaci Děti úplňku, ta se snaží pomoci rodinám s autisty, které kolikrát marně hledají pomoc jinde a stěžují si na nedostatek sociálních služeb a domů se speciálním režimem. Rodiny těchto dětí doufají i ve vývoj léku, který by jejich potomkům pomohl zajistit lepší život. V současnosti tak probíhá třeba zkoumání střeva, které je podle expertů druhým mozkem člověka a zajišťuje i „hodné“ bakterie.

V Česku je odhadem až 200 tisíc lidí s poruchou autistického spektra (PAS). Jedním z nich je i malý Matýsek. „Má autismus spojený s těžkou mentální retardací a máme k tomu přidružené problémové chování,“ uvádí matka Matěje.

Matýsek si přitom často ubližuje. „Cítím bezpodmínečnou lásku, a když koukám, jak se sám poškozuje… cítím naprostou beznaděj. Nejde to popsat slovy,“ svěřuje se maminka autisty, kterému bylo v době natáčení 10 let. Dojemné video zveřejnily na facebookových Děti úplňku.

Podle matky začalo Matýskovo sebepoškozování v jeho osmi letech, kdy se přestěhovali a kdy jí umřel tatínek. „Začalo to nevinně, tenkrát se mu něco nelíbilo, tak si sedl a začal mlátit hlavou do podlahy. Teď už to jde do extrému a má všude modřiny,“ vypráví maminka s obavami, co bude dál.

Sociální služby nejsou, odmítají 76 procent lidí

„Co když na tom budu zdravotně špatně. Není tu nikdo jiný, kdo by se o něj staral a my máme ještě dcery. Potřebuji sociální službu, potřebuji aby byli dostupní asistenti, kteří by se nebáli těchto dětí - ono se ani není čeho bát,“ míní maminka.

Její slova, ale i slova desítek dalších rodičů potvrdil průzkum ombudsmanky Anny Šabatové z roku 2018. Průzkum mimo jiné odhalil, že 70 dotazovaných domovů se zvláštním režimem odmítá až 76 procent zájemců. Starší pacienty s PAS (nad 26 let) odmítají dokonce ve 94 procentech. Nejsou totiž kapacity, vhodné prostory, ale ani kvalifikovaní odborníci.

„Je důležité, aby vznikala malá zařízení komunitního typu, nikoliv aby se investovalo do velkých ústavů. Rodiče ví, že jejich dítě nemusí být ve velkokapacitním komplexu šťastné, protože je tam na deset lidí jeden člověk a to prostě nelze,“ řekla Blesk Zprávám Magdaléna Thorová z Národního ústavu pro autismus.

O nedostatku služeb se pak podle psycholožky ze Speciálního pedagogického centra v Hradci Králové Terezy Horákové jenom mluví. „Celkově se o autismu hodně mluví, ale nedělá se nic,“ zlobí se.

Přesto už se objevila i snaha konat. Loni ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) historicky poprvé vyhradila 150 miliónovou dotaci na podporu sociálních služeb. Thorová tehdy zmínila, že každá koruna je dobrá, ale i tak je to kapkou v moři.

Skrývá se autismus ve střevě?

Ačkoliv panuje nebezpečný mýtus, že autismus vzniká očkováním, experti hledají počátek nemoci ve střevech. „Střevo je druhý mozek,“ míní Helena Tlaskalová-Hogenová z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR.

„Lidský trávicí trakt sestává z asi 1 miliónu nervových buněk a má více jak tisíc druhů bakterií neboli mikrobiomu. Střevo je největším imunitním orgánem, má 70 procent imunitních buněk a je po mozku největším rezervoárem neuronů, což jsou buňky, které jsou důležité pro spojení s mozkem,“ uvádí expertka.

Mikrobiom se pak každému člověku utváří do tří let věku. Každý jedinec jej má unikátní. „Ta variabilita je úžasná a využívá se i v kriminalistice. Dominantní složky jsou stabilní, ale dá se to obměnit. Nyní tak zkoumáme, které z nich jsou prospěšné a které škodlivé,“ vysvětluje dále Hogenová.

Autisté pak mají podle výzkumu menší počet bakterií a mohou dominovat právě ty „zlé“ bakterie. Autistům, ale i pacientům s poruchou imunity či dětem s ADHD, by tak mohlo pomoci měnit stav ve střevech. „Ovlivňují jak naši imunitu, tak i psychiku. Mohou způsobit úzkost a přispívají k poruchám nálad,“ konstatuje lékařka.

Fekální transplantace i doplňování „hodných“ bakterií

A jak do člověka dostat ony potřebné bakterie? Potvrzené pozitivní účinky už má například transplantování zdravé stolice. Ta uvolní potřebné látky a bakterie do střev člověka a zajistí mu tak stabilnější prostředí ve vylučovacím traktu.

Farmaceutická společnost Neuraxpharm ale přichází s méně invazivním řešení a nově nabízí doplněk stravy. „Obecné doporučení je užívat jej dokud přetrvávají symptomy. Střevo se ale neustále mění, takže prozatím jen víme, že dokáže už během 4 týdnů výrazně pomoci, ale nevíme, zdali to vydrží dlouhodobě,“ představila na tiskové konferenci nový výrobek Jana Adamcová z farmaceutické firmy.

Doplněk stravy je formě prášku, který lze nasypat do pití nebo přímo do úst. Jedná se pak o probiotikum, které obsahuje onu „hodnou“ bakterii Lactobacillus plantarum. Tato bakterie potlačuje růst jiných bakterií a udržuje střeva propustná. Pozitivně působí také na mozek, takže se hovoří i o používání této bakterie při léčbě depresí.

Podle Adamcové byl přípravek testován mimo jiné i na 70 chlapcích s diagnostikovaným PAS. U těch, kde nebylo podávání placebo, se setkali s příznivou odezvou. „Po čtyřech týdnech byl patrný rozdíl v jejich chování. Lépe zvládali úzkost i stres. Není to zázrak, to ne, ale po dlouhé době máme něco, co má naději,“ řekla Blesk Zprávám.

Na závěr pak uvádí, že přípravek budou v rozjezdu nabízet rodinám v těžké životní situaci na měsíc zadarmo, aby se tyto účinky potvrdily. „Cena pak při pokračování terapie vychází asi na 20-25 korun za den,“ doplnila Blesk Zprávám Adamcová.