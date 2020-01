Od sobotního rána začne na dalších 11 úsecích dálnic D1, D5, D8 a D11 platit zákaz předjíždění pro kamiony, a to od 6:00 do 22:00. Silničáři v posledních dvou dnech tyto úseky osazují 134 dopravními značkami, které tento zákaz vynucují, řekl dnes novinářům mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Opatření se tak ze současných 29 kilometrů rozšíří na 145 kilometrů dálnic. Vedle toho už od prosince platí přechodný zákaz na části dálnice D1 na Vysočině, který se zatím vyhlašuje pouze při špatném počasí nebo hustém provozu.

Nově osazované značky zatím budou ve zkušebním provozu, který potrvá až do konce dubna. Během této doby silničáři zhodnotí jejich fungování a následně rozhodnou o jejich dalším osudu. Podle mluvčího jde o opatření, které by mělo především pomoci plynulosti provozu, značky by měly zamezit situacím, kdy kamiony při předjíždění zdržují provoz.

Na D1 budou značky na kilometrech 179,0-203,9 a 205,5-210,3 ve směru na Brno a na kilometrech 210,5-185,85 v opačném směru. Na D5 bude zákaz na kilometrech 0,0-11,5 a 14,8-22,5 ve směru na Plzeň a v opačném směru na kilometrech 14,8-9,0 a 6,0-0,0. Na severočeské D8 bude zákaz ve dvou úsecích, a to od nultého kilometru k devátému ve směru z Prahy, a v opačném směru od šestého kilometru k nultému. Další dva úseky budou ještě na královéhradecké D11, a to od nultého do osmého kilometru v obou směrech.

Už dříve byly omezení pro kamiony zavedeny na části dálnice D1 mezi Průhonicemi a Prahou a v tunelech Prackovice-Radejčín a Libouchec-Panenská na dálnici D8 a v klimkovickém tunelu na D1. Mladý hasič Fanda (†19) vjel kamionu přímo pod kola: Náraz neměl šanci přežít Vedle těchto zákazů platí už od 1. prosince dočasný zákaz předjíždění pro kamiony na dalších 54 kilometrech D1 na Vysočině. Vynucuje se proměnnými elektronickými značkami a na rozdíl od zákazu na dalších úsecích se uplatňuje pouze při nepříznivých podmínkách v provozu. O jeho zavedení rozhodují podle situace silničáři, případně dopravní policisté. I tam je zatím dočasný zákaz ve zkušebním provozu, a to do konce února. Poté ŘSD rozhodne, zda zákaz prodlouží nebo upraví.

Dopravci už dříve avizovali, že zavedení zákazu na vybraných úsecích jim nevadí. „Je to samozřejmě lepší nápad než jakékoliv paušální zákazy,“ řekl ČTK mluvčí sdružení Česmad Bohemia Martin Felix.

Zavedení vybraných úseků se zákazem předjíždění tak zatím odsouvá případný plošný zákaz. O tom například jednali i poslanci, hospodářský výbor Sněmovny ho ovšem na konci prosince ke schválení nedoporučil.

Auta v protisměru: Angličan zemřel na dálnici D7, zmatený senior projel opačně D8

O možném zákazu jízdy kamionů v levém pruhu na dálnicích se mluví od konce loňského roku po kolapsu na opravovaném úseku D1 na Vysočině.