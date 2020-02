Voda je stále dražší hlavně kvůli vysokým nárokům na její kvalitu, tvrdí ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Oldřich Vlasák. Letos výměnou za kvalitu tedy Češi zaplatí na vodném a stočném o 3,6 procenta víc než vloni. Očekávat, že cena se zastaví, nebo dokonce klesne, je prý nesmysl. Hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček ale zároveň upozorňuje na to, že ceny jsou velice odlišné.

Ekonom Štěpán Křeček z BH Securities zmínil, že cena vody za uplynulých 20 let vzrostla trojnásobně. V roce 2020 stál kubík v průměru 33 Kč.

„Zdražuje vše, i náklady vodárenských společností. Přesto je efektivita vodárenských společností dramaticky odlišná. Někde totiž metr krychlový vyjde na 60 korun, ale průměr je někde úplně jinde,“ zmínil Křeček pro Blesk Zprávy.

Velký přehled: Voda v Česku zdražuje. Kolik zaplatíte za vodné a stočné ve vašem kraji

Od května klesne DPH z 15 na deset procent. Zlevnění pro koncové zákazníky ale není stoprocentně jisté. Vodárenské společnosti mohou peníze využít na vytvoření rezervy pro obnovu a opravu vodárenské infrastruktury.

„Mělo by k tomu dojít. Pokud k tomu nedojde, bude to podvod na lidech,“ uvedl Křeček. Připomněl, že DPH sníží firmám náklady a ty si rozdíl nechají. Očekává, že kubík vody při snížení DPH o pět procentních bodů by mohl zlevnit o čtyři koruny.

Vlasák: Bude se dál zdražovat

Od roku 2009 platíme za vodu stále víc peněz. Jaké jsou důvody ke stálému zdražování vody, pane Vlasáku?

Hlavní faktory pro zdražení pitné vody se týkají investic a plnění plánu obnovy. Druhá oblast je zvýšení cen energií, zvýšení mezd, které proběhlo celoplošně v celé republice a zavádění nových technologií, které musí splnit nejnovější požadavky na kvalitu pitných vod a na kvalitu čištění a vypouštění.

Konec levného cukru, připlatíme si i za maso a brambory. Co ještě letos podraží?

Kam až se cena vody může vyšplhat? Letos budeme platit mezi 90 a 92 korunami za metr krychlový vody, je nějaká horní hranice, která by určovala částku, přes kterou už by se v budoucnu nešlo?

Limit tady určitě není. Ve vazbě na stále lepší kvalitu měřících přístrojů a důraz na to, abychom pili kvalitní pitnou vodu a nezhoršovali si životní prostředí vypouštěním nějakých vod, které nebudou dostatečně vyčištěny se dá očekávat, že ta cena vodného a stočného bude neustále narůstat. Plus k tomu máte inflaci. Čili je nesmysl si myslet, že by se ta cena někde zastavila.

Umí Češi šetrně nakládat s vodou?

Myslím, že ano. Patříme mezi státy, které velmi šetří a nakládají tak s tou vodou, protože z hlediska spotřeby ta denní je kolem 88 litrů na osobu, což je skoro hygienické minimum. Máme spořiče, máme na WC speciální omezovače a řekl bych, že Češi jsou v tomto velmi šetrný národ.

Jak hospodaří s penězi ženy, které mají hluboko do kapsy? Víme, jak se dá vyjít i s málem

Jaké jsou ještě další možnosti, jak ušetřit - jak životní prostředí, tak vlastní peníze?

Používejte nejdražší a nejefektivnější myčky, používejte speciální hlavice na sprchování, nenechávejte protékat vodu z kohoutku, když si myjete ruce. Takže třeba dotykové kohoutky, aby ta voda neprotékala - to jsou ta opatření.

Jedna z nejvyšších částek se platí za splachování. Denně je to 2,16 korun na osobu. Je poměrně populární používat na WC recyklovanou vodu. Může to být také jedno z doporučení?

Je potřeba se na to dívat z ekonomického pohledu z hlediska zavedení. Jestli mají vyčištěnou tu vodu a recyklovanou, tak ať ji používají. Záleží také na té armatuře, kterou mají na tom záchodě. Čím dokonalejší armatura, tak tím spíš se zanáší a je citlivá na tvrdost vody a na veškeré příměsi. Celé se to může spíš i prodražit.