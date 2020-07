Nemoc divokých prasat je pro psy smrtelně nebezpečná. Aujeszkyho choroba se přenáší krví, masem i výkaly. S virem se v přírodě setkala pětina divočáků, ale ti se proti němu umějí bránit. Pro psy se nákaza prakticky rovná rozsudku smrti - umírají většinou do čtyř dnů. Ve Zlínském kraji se nakazili hned čtyři při jednom honu.

Aujeszkyho chorobě se říká také „pseudovzteklina“. Má totiž podobné příznaky: neklid, předrážděnost, nechutenství nebo slinivost. „Je to škaredá nemoc, která napadá centrální nervový systém a projevuje se až šílenou svědivostí. A vždycky končí úmrtím pejska,“ řekla Blesk Zprávám veterinářka Jana Vavroušková z veterinární kliniky v Písku.

Na rozdíl od vztekliny Aujeszkyho choroba na lidi přenosná není, ale jinak ohrožuje všechna domácí zvířata a nejhůře jsou na tom právě psi. U nich je totiž největší nebezpečí, že se dostanou do kontaktu s divokým prasetem, které smrtící virus přenáší - v krvi, v mase, slinách i ve výkalech.

Lovečtí psi jsou první „na ráně“

V největším ohrožení jsou lovečtí psi, kteří se účastní honů na divočáky a dělají dohledávku raněných kusů. „Ti přichází do kontaktu s krví zvěře, tam je přenos nejsnazší,“ upřesnila Vavroušková a zmínila případ, kdy se na podzim na jediném lovu ve Zlínském kraji nakazili hned čtyři lovečtí psi.

Ale v naprostém bezpečí nejsou ani ti ostatní. Stačí, aby se dostali k vyvrhnutým zbytkům divočáka někde v lese. „Vývrh může myslivec nechat na místě. To zvíře se ale musí otevřít okamžitě, aby se nezničilo maso,“ řekl Blesk Zprávám myslivec Jan Král a dodal, že odvoz by v tomto případě mnoho nevyřešil, protože na místě by stejně zůstala krev, která Aujeszkyho chorobu přenáší.

A opatrně také s krmením odřezky masa, které jste dostali třeba od kamaráda myslivce. Podle veterináře Miloše Vávry z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno stačí dát zvířeti syrové a tepelně neopracované maso divokého prasete. V lednici v něm virus navíc může přežívat až půl roku.

Divočáci - přemnožení roznašeči

Podle informací Státní veterinární správy se pětina divokých prasat setkala s Aujeszkyho chorobou, což dokládají zjištěné protilátky v těle ulovených zvířat. To ale ještě neznamená, že by všechny tyto kusy nutně musely virus přenášet, přesné číslo přenašečů se s určitostí říct nedá.

Ředitel středočeské krajské veterinární správy Otto Vraný potvrdil, že stále trvá situace, kdy se přemnožení divočáci přibližují k lidským obydlím. „Vlivem sezony jim ubyla potrava, takže teď je to ještě výraznější, než to bylo na podzim. Ale záleží oblast od oblasti. U nás je to zejména v okrese Praha-západ,“ řekl Blesk Zprávám.

Podle informací veterinární správy nejvíce prasat, která vykazovala v těle protilátky na Aujezdskyho chorobu, bylo v Olomouckém kraji (29 %), v Moravskoslezském kraji ve Zlínském kraji (28 %) a v Královéhradeckém kraji (23 %).

Obrana neexistuje

Nákaza se u psů projevuje tři až šest dnů od okamžiku, kdy se zvíře infikovalo, do dalších čtyř dnů následuje smrt. Žádný lék totiž nepomáhá.

Proti Aujeszkyho chorobě sice existuje vakcína, která se zkoušela v 80. letech, ale ta je určena jen pro prasata. A veterinární správa varuje, že u psů její použití „může způsobovat závažnou postvakcinační reakcí vedoucí až k úhynu“.