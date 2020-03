Plechovému autu na klíček od firmy Ites, které představuje Škodu 706, sběratelé důvěrně říkají „barča“. Vyrábělo se v několika variantách: jako světlomet, jeřáb nebo žebřík. Ceny se podle stavu pohybují od dvou do pěti tisíc. A pak tu je zcela unikátní červená hasičská cisterna.

„Já osobně vím o dvou kusech v republice. A pak mi pár lidí tvrdilo, že ji v dětství měli, ale lidská paměť je dost nespolehlivý zdroj,“ řekl Blesk Zprávám Josef Jelínek. Sám staré hračky celý život sbírá a dokonce má s nimi i obchod. Této aukce se ale nezúčastnil - věděl, že cena bude hodně vysoká.

Oslovili jsme původního majitele „barči“, aby nám řekl, kde k ní přišel. „Autíčko mi rodiče koupili asi před šedesáti lety. Poté si s ním hráli mé děti. A nakonec skončilo v krabici se starými hračkami. Nyní pro mé vnoučata už staré hračky nemají přitažlivost, tak jsem se rozhodl dát auto na prodej,“ svěřil se Blesk Zprávám.

Červená hasičská cisterna z aukce | Jan P.

Červené autíčko tak přežilo dvě generace kluků a je to na něm znát: je odřené, chybí mu světla, strojek je porouchaný a klíček se ztratil. „Ta poškození nejsou nic tragického. U těchto autíček jsou vcelku běžná,“ hodnotí stav Jelínek.

„Barči“ továrna Ites začala vyrábět v roce 1960 a byla to poctivá plechová hračka, která tehdy stála 52 korun. Její cena od té doby stoupla 430krát. A to podle Josefa Jelínka mohla být ještě vyšší: „To je celkem slušná cena, i když to, co se teď děje na Aukru, bych čekal i více.“ Podle něj se totiž za podobné částky prodaly i hračky, které tak vzácné nejsou.

Jan P., který v aukci autíčko nabídl, si ale rozhodně nestěžuje. Na začátku ho totiž ani nepadlo, co má doma. „Že je to rarita, jsem nevěděl, ale brzy (hned první den vystavení) jsem se dozvěděl, o co jde. Pravděpodobná konečná cena mohla být dle sběratelů i poněkud vyšší. Ale i tak jsem spokojen,“ řekl Blesk Zprávám.

Josefa Jelínka jsem se také zeptali, jestli by čtenářům neporadil, po čem ze starých hraček Ites měli podívat. A vybral tyto tipy:

Tatra 138 s nástavbou ČSAD

RTO autobus s nápisem ovoce-zelenina

Černá tatra 613

Velká škoda 120 úprava na vysílačku Tesla

