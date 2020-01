Podmínky v Jizerských horách a západních Krkonoších vylepšil nový sníh, napadlo ho ale jen do pěti centimetrů. I proto je stále provoz zimních středisek v Libereckém kraji omezený, lyžuje se zhruba na 40 kilometrech sjezdovek z bezmála 97 kilometrů, které jsou k dispozici. Na svazích leží do 60 centimetrů převážně technického sněhu.

Spokojeni jsou s víkendem ve společnosti SKI Bižu, která provozuje největší jizerskohorské areály na Tanvaldském Špičáku, Severáku v Hraběticích a v Bedřichově, tam je ale v provozu zatím jen dětský vlek na Malinovce. Na Špičáku se o víkendu jely závody, provoz byl proto částečně omezený. Přesto podle ředitele Pavla Bažanta do jizerskohorských středisek dorazilo o víkendu dohromady zhruba 6500 lyžařů. Sněžení moc nepomohlo, připadly asi tři centimetry přírodního sněhu, v areálech tak musí spoléhat na ten uměle vyrobený. Už příští víkend by rádi otevřeli další tratě.

Silnice jsou kluzké a namrzlé. Východ Česka zasáhlo sněžení, sledujte radar Blesku

Poměrně rušno bylo o víkendu také v největším zimním středisku Libereckého kraje - v Rokytnici nad Jizerou. Za oba dny si přišlo zalyžovat bezmála 3000 lidí. Ve středisku se snaží využít mrazivého počasí k výrobě sněhu a vylepšení podmínek. „Přírodního sněhu napadlo do sedmi centimetrů a to je málo, výrobu technického nám ale komplikují výkyvy teplot,“ řekl ředitel střediska Vít Pražák. Pokud slibované mrazy dovolí, chtěli by v Rokytnici na příští víkend dokončit úpravu slalomového svahu, který je vysněžený zhruba ze tří čtvrtin.

Krkonoše zažily nával tisíců lyžařů

Podobná situace panovala na východě Čech. Ve SkiResortu Černá Hora - Pec je v provozu 35 kilometrů sjezdovek. O víkendu přijelo do střediska kolem 15 000 lidí. „Otevřené jsou všechny hlavní sjezdovky, denně je možné vyrazit na večerní lyžování,“ řekla mluvčí areálu Zina Plchová. Ještě dva týdny bude hlavně ve všední dny v areálu volněji, pak začnou jarní prázdniny, dodala.

Teploty se přes noc v Hlinsku na Chrudimsku držely kolem nuly, sníh do rána ztuhl a lyžařské podmínky byly díky tomu lepší. Víkendová návštěvnost byla podle Roberta Vokáče ze skiklubu nadprůměrná, nikoli vynikající. Do areálu přijelo odhadem 1500 až 2000 lidí.

Místo sáněk můžete osedlat i „žehličku“. Expertka poradila, na jakém sněhu jezdit

Krkonošský skiareál ve Špindlerově Mlýně je otevřený z 90 procent. V příštích dnech se má nejspíš ochladit, provozovatelé chtějí zasněžit poslední zavřené sjezdovky, které jsou na Svatém Petru. O víkendu do krkonošského střediska přijelo přes 10 000 lidí. Letošní sezonu je přírodního sněhu méně, většinou je na svazích technický sníh.

V Beskydech musela vyjíždět sanitka

Zima se vrátila i do Beskyd. Od sobotního večera sněží, připadlo více než pět centimetrů sněhu. „S víkendem jsme spokojení. Hlavně v sobotu byla návštěvnost hodně vysoká. Parkoviště bylo úplně plné,“ řekl Zbyněk Žák ze střediska v Mezivodí. Uvedl, že od sobotního večera v Beskydech sněží a do dnešního odpoledne připadlo kolem pěti centimetrů sněhu. Do Beskyd se vrátila zima. Sněžení ale ovlivnilo dnešní návštěvnost. „Dnes už bylo lidí na sjezdovce méně,“ řekl.

Sobotní vysoká návštěvnost se projevila i na počtu zásahů záchranářů. V Mostech u Jablunkova si desetiletý lyžař zranil záda, když zavadil o sedačku lanovky. Vrtulník chlapce přepravil do ostravské fakultní nemocnice. Záchranáři zasahovali i v Horním Václavově a Karlově. Osmiletý chlapec spadl při lyžování a přivodil si otřes mozku, sedmiletá dívka si poranila nohu.

Běžkaři v Krušných horách nepochodí

Víkendové lyžování nabídlo v Karlovarském kraji několik zimních areálů. Lyžovalo se na Klínovci, v Mariánských Lázních, v Bublavě i v Božím Daru. Některé areály v týdnu omezí provoz pro veřejnost kvůli Zimní olympiádě dětí a mládeže, kterou letos hostí Karlovarský kraj. Horší podmínky mají v Krušných horách běžkaři, většinou není v terénu dostatek sněhu pro údržbu stop. V Krkonoších napadlo až 15 čísel sněhu. Horská služba varuje před lavinami

Na Klínovci, který nabízí až 60 centimetrů převážně technického sněhu, je aktuálně v provozu deset ze 32 sjezdovek a osm z 21 vleků.

„Trochu teď padá sníh, ale není ho moc. Areály jsou v provozu nebo aspoň v částečném provozu díky sněhu, který si vyrobily. Turisté ale jsou, i když jich není tolik jako jiné roky touto dobou,“ řekla pracovnice infocentra v Božím Daru.