Sáňky už nejsou jenom pro prcky. Na sjezdovce s nimi můžou „frajeřit“ i dospělí a do módy se dostalo staré, dobré dřevo. Blesk Zprávy rodičům poradí, jak vybrat první boby, a podívat se můžete i na vyložené módní sáňky. Prodejci nám řekli, jak je to s kvalitou zboží a čemu se vyhnout, aby nám boby vydržely co nejdéle.

Některé boby jsou prakticky „za hubičku“, nejlevnější jsme našli na webu za 189 korun. Na druhé straně existují sáňky, které připomínají spíš dětský kočárek a dáte za ně skoro tři tisíce. Mezi tím je pestrá škála různých sněžných vozítek - boby s volantem, s podsedákem, s úložným prostorem pro rukavice nebo naprostá dřevěná klasika.

Nejlevnějí boby a sáňky v luxusní výbavě | mall,

Dokonce by se dalo říct, že po vlně plastových bobů zažívají dřevěné sáňky renesanci. „Nabízíme je třetím rokem a zájem je velký. Nejradši mají lidi ty úplně klasické. Jsou vyrobeny z bukového dřeva a mají látkový výplet,“ řekla Blesk Zprávám Marie Kachlová z firmy Dřevo a proutí. S nosností 120 kilogramů se na nich svezou i dospělí.

Borhyová si užívá zimních radovánek: Dětem koupila nejobyčejnější sáňky

Sáňky pro ně vyrábějí místní stolaři. „Bereme to od malých výrobců, které máme ověřené,“ dodala Kachlová. Podnik má jednu výhodu - z Lučiny v Moravskoslezském kraji to mají do hor kousek, takže o zákazníky z okolí nemá nouzi.

Boby, nebo sáňky?

Na sáňkařské dráze ve Špindlerově Mlýně by vás s boby na trať ani nepustili. „To je tak pro děti do deseti let a váhu do 40 kilo, někam na kopeček za barákem,“ řekl Blesk Zprávám Jan Duda ze společnosti Snow&Fun. Sám věří dřevěným sáňkám z poctivého materiálu. A pro čtenáře Blesk Zpráv připravil několik bezpečnostní rad:

1) Oblékněte se jako na lyžování

2) Nezapomeňte na helmu

3) Důležitá je kvalitní obuv - bez ní to neubrzdíte. Stačí pořádné zimní boty, ale pozor, přeskáče jsou naprosto nevhodné. Naopak Snowboardové boty vám poslouží dobře

4) Hodí se i lyžařské brýle Hřejivé kožešinové doplňky: Límce, ušanky a rukavice musíte mít!

Pokud si nechcete sáňky hned kupovat, můžete si je ve Špindlerové Mlýně půjčit na místě. Plný servis vás za první jízdu přijde na 270 korun, každá další pak je za 150. „Že byste sáňkoval celý den? Takový tarif tady vůbec nemáme, protože to byste nevydržel,“ směje se Duda.

„Tatínek na dětské boby nepatří“

Výdrž bobů je slovo do pranice. „Je to jako se vším dneska. Jsou dělané tak, aby vydržely ještě chvíli po záruční lhůtě, ale často se stává, že si na ně sedne stokilový tatínek a pak to samozřejmě praskne hned,“ řekla pro Blesk Zprávy Vlastislava Lžičařová, která má obchod se sportovními potřebami ve Heřmanově Městci. A přidala jednu „vychytávku“ - boby vám na přírodním sněhu vydrží v pořádku déle než na technickém.

A jak by podle ní měly vypadat první dětské boby: „Předpokládám, že byste chtěl něco pro dítě kolem 3,5 roku. Tam nepotřebujete, aby byly řiditelné, protože malé dítě to stejně nezvládne. Ale naopak, měly by mít zpevněný sedák nejlépe z dvojitého plastu, aby se vám dítě nenastydlo.“ Sáňky v létě – bláznivá letní zábava na portugalské Madeiře

Pro ty odrostlejší pak už jsou boby řiditelné, které uvezou až 120 kilo. Ale je lepší se vyhnout těm nejlevnější „Slušné pořídíte mezi 1000 - 1300 korunami,“ říká Vlastislava. Bohužel, podle ní nemá zákazník velkou šanci kvalitní zboží poznat: „ je dobré kupovat značku, která už je pár let na trhu a má všechny certifikáty,“ radí.

A přeď jednou věcí přímo varuje: Staré železné skiboby (sovětské výroby s třemi lyžinami) z dob socialismu radši nechte v komoře. Byly totiž těžké a hrozí na nich nebezpečí vážného úrazu.

Sáňky, které rostou s dítětem

„Zatím jsme jich letos prodali asi dvě stě kusů, ale hodně z toho šlo na Slovensko. Prostě mohlo by to být lepší, ale nestěžujeme si,“ řekli nám ve firmě Dětské Sáňky, která vyrábí vlastní konstrukci z lehčeného kovu a látkovkovou korbičkou. Celek tak víc než sáňky připomíná spíš dětský kočárek.

Tomu odpovídá i cena těsně pod třemi tisíci. Na druhé straně sáňky jsou variabilní a podle výrobce by dětem měly vydržet od šesti měsíců a do deseti let.

Už žádný igelit

Hitem kdysi býval prostý igelit. Dneska ho nahradily klouzáky, kluzáky, kluzky - všechna tři slova znamenají jediné - kus plastu pod zadek. „Tenkrát se nacpal pytel senem a šlo se jezdit,“ vzpomíná Vlastislava z Heřmanova Městce.

Děti na sáňkách sjely do řeky, utopily se!

Seno bylo důležité - fungovalo totiž jako izolace a ta u dnešních klouzáků většinou chybí. Na druhé straně je to nejlevnější prostředek, na kterém se adolescenti mohou svézt - cena začíná na 35 korunách, rýma je zdarma.

Vesmírný skibob

Prodejců jsme se zeptali, jaké jsou poslední trendy. „Podívejte se k nám na stránky na výrobce Plastkon a hledejte tam něco, co vypadá jako žehlička,“ poradili nám na Stigashopu.cz. Tenhle skibob s nosností 120 kilo se opravdu ze všeho nejvíc podobá žehličce a je určený pro dospělé, kteří mají rádi adrenalin, jeho konstrukce totiž umožňuje až akrobatické kousky.